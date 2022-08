AaB straffes med bøde efter FC København-kamp

AaB må til lommerne efter fansenes brug af pyroteknik i opgøret mod FC København på hjemmebane den 24. juli.

Kampens dommer Morten Krogh har indberettet seks tilfælde af brug af romerlys, og værst var det lige før kickoff, hvor cirka 40 antændte romerlys udsatte kampstarten i et par minutter.

Fodboldens Disciplinærinstans har idømt AaB en bøde på 75.000 kroner for det lidt for festlige indslag.

AaB har erklæret sig enig i de ting, dommeren har indberettet til disciplinærinstansen, og dermed må man gå ud fra, at nordjyderne ikke har i sinde at appellere kendelsen. AaB har dog knap to uger til at beslutte sig.

FC København vandt opgøret 3-1.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?

FCK og HSV-hooligans i samarbejde: Bytter slagsbrødre

De beskidte hooligan-tricks: Umuligt at stoppe

Se dømt hooligan-boss lede skovkamp mod svenske fans