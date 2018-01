AaB-transfer nærmer sig

Den danske klub AaB er tæt på at tage afsked med østrigeren Marco Meilinger.

AaB's sportsdirektør, Allan Gaarde, har bekræftet over for Nordjyske, at noget er i gang, og nu bekræfter agenten til den 26-årige kantspiller, at Meilinger inden for de næste 48 timer har en aftale med en ny klub på plads.

Agent Frank Schreier fra virksomheden More than Sport fortæller ligeledes, at Marco Meilingers kommende klub ikke er dansk.

- Vi har to forskellige tilbud - et fra Østrig og et fra Europa. Vi beslutter senere i ugen, hvor han skal fortsætte, siger Frank Schreier til tipsbladet.dk.

Han forklarer lidt i sjov, at kun hvis FCK-manager Ståle Solbakken slår på tråden, fortsætter Marco Meilinger i Danmark:

- Beslutningen (om at forlade Danmark, red.) er nem. Han har ikke spillet nok, og når man er 26 eller 27 år, skal man spille for at blive bedre. Vi har ledt efter en ny mulighed, og inden for et par dage har vi en ny klub på plads, så alle parter bliver tilfredse, siger Frank Schreier.

Den østrigske klub Altach er en af de to klubber, som vil have Meilinger, mens den anden klub er en klub ude i Europa, dog ikke i Danmark. Frank Schreier vil ikke røbe nærmere.

Marco Meilinger kom til AaB fra Austria Wien i sommeren 2016 - 31 kampe blev det til i Superligaen for Meilinger.

