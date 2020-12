AaB’er sat på bænken: Det har ikke været specielt sjovt

Den seneste måneds Superliga-kampe har ikke været super sjove for unge Mathias Ross. Det siger han selv til Nordjyske.

Han startede ellers sæsonen med seks startpladser i træk for AaB i Superligaen, men siden cheftræner Jacob Friis sagde op i slutningen af oktober, har den 19-årige forsvarsspiller måttet tage til takke med en plads på bænken.

Jacob Friis' afløser, den vikarierende Peter Feher, har nemlig foretrukket norske Daniel Granli i forsvaret og Mathias Ross på bænken.

- Det har ikke været specielt sjovt for mig, for jeg synes jo, at jeg har præsteret fint, men sådan er gamet. Peter sætter selvfølgelig det hold, som han tror kan vinde kampene, siger Mathias Ross til Nordjyske og tilføjer, at han også kan gøre det, trænervikaren vil have Daniel Granli til.

Måske er der imidlertid udsigt til mere spilletid for Mathias Ross i den nærmeste fremtid.

I fredagens kamp mod OB blev han indskiftet i pausen i stedet for førnævnte Daniel Granli og fik dermed sine første spilleminutter i Superligaen med Peter Feher som vikarierende cheftræner.

Tirsdag skal AaB i aktion igen, når de møder B93 i Sydbank Pokalen. Næste Superliga-kamp bliver mod Lyngby Boldklub på hjemmebane næste søndag.

En klub i kaos - sådan gik FCK fra justeringer til revolution

Ståle afslører: Så meget falder hans løn

Nu er det officielt: Skifter navn til Diego Maradona

Næring til VAR-haderne: - Kontroversielt og voldsomt