AaB's komettræner: Jeg fortryder intet

- Vi!

Det korte og uskyldige ord er yderst vigtigt, når det skal forklares, hvordan Lars Friis’ skifte til AaB var tæt på at gå i hårdknude.

’Vi-følelsen’ gennemsyrer nemlig Lars Friis’ trænervirke. Han tror på fællesskabet.

Der er ikke noget mere naturligt for ham.

I FC Midtjylland. I Brentford. I AGF…

I Viborg!

22. januar 2021 stod Lars Friis foran sine udmattede spillere efter 120 minutters testkamp på Farum Park. Han roste sine spillere efter 2-1 sejren og fremhævede fællesskabet.

- Når ’vi’ arbejder sammen, viser det her, hvad ’vi’-følelsen kan føre til.

Næste gang Lars Friis var på arbejde i Viborg, gik han ind på kontoret hos direktør Morten Jensen og lagde sin opsigelse på bordet.

Martí Cifuentes valgte at tage til Hammarby så AaB manglede pludselig en træner. Derfor gik de i forhandlinger med Lars Friis. Foto: René Schütze

Mindre end en halv time senere var AaB’s sportschef Inge André Olsen på telefonen til Viborg ’Jeg håber ikke, chokket er for stort, men…’

Lars Friis havde solgt visionen om fællesskabet om 'vi'-følelsen så overbevisende, at det kom som et chok det øjeblik, hvor han svingede i retning mod AaB.

Det er den fortælling, der skal med, for at forstå, hvorfor Lars Friis’ opsigelse gjorde så ondt på Viborg.

Lars Friis har taget sine tanker om kollektivet med til AaB. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Jeg er hverken glad eller stolt over den afslutning. Jeg har haft nogle rigtig gode snakke efterfølgende med nogle nøglepersoner, og det har været godt.

- Jeg ved, at jeg har skuffet mange, og der er også nogle, der ikke vil se mig i Viborg.

- Der er til gengæld også rigtig mange relationer, som jeg holder fast i, og det er virkelig en klub med mange gode mennesker og gode værdier, siger Lars Friis.

- Jeg fortryder ikke noget af det, jeg har sagt undervejs i Viborg, omkring det vi har bygget op, for det var klart det rigtige.

- Det er derfor, at jeg ved, at det virker. ’Vi’-følelsen er det rigtige, og det er også det rigtige, når jeg siger det nu i AaB.

- For mig handler det om, at jeg gør alt, hvad jeg kan i mit job, og jeg kan se mig selv i spejlet i forhold til det. Intet er vigtigere. Jeg ville være ked af, hvis folk mente, at jeg ikke havde gjort mit yderste, siger han.

AaB har noget at juble af efter Lars Friis er ankommet. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Viborg endte med at slippe Lars Friis for halvanden million, så på den konto er der ingen grund til at have ondt af oprykkerne.

De blev samtidig ofre for deres egen nærighed, da aftalen med Lars Friis blev indgået.

Det var Viborg, der ikke ønskede en uopsigelig aftale. Senest blev aftalen med Johnny Mølby en dyr affære af den grund.

Lars Friis ønsker ikke at kommentere den del af historien.

- Jeg ønsker ikke mudderkastning. Det var aldrig en del af planen, at jeg kun skulle være i Viborg i et år, men når sådan en mulighed som AaB opstår, så er det dumt ikke at lytte til deres planer, fastslår han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kald mig ikke frelser

Lars Friis nedtoner betydningen af hans ankomst. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

For en måned siden blev udsigten til AaB’s deltagelse i slutspillet taget med et skuldertræk og opfattet som lidt heldig.

Efter 3-0 udraderingen af Brøndby er det pludselig medaljer og Europa, der er på menuen. Og dem, der erindrer, at AaB ofte går hele vejen og tager guld, når de blander sig i toppen, er begyndt at pippe lidt.

Forskellen… ? Lars Friis er tiltrådt.

- Pjat. Ingen kan ændre noget på to kampe.

- Ikke en gang den største narcissist vil påstå, at det er muligt.

- Det her har ligget latent i holdet, og spillerne har taget nogle idéer til sig, som jeg sammen med Oscar Hiljemark og Rasmus Würtz har sået.

- Det er utopi at tro, 14 dages træning ændrer noget, der ikke var der i forvejen, slår Lars Friis fast.

Det koger i AaB efter afslutningen på grundspillet. Foto: René Schütze

Dermed overtager han træningsbanerne Hornevej med en ydmyghed, der ofte ses som et adelsmærke i det nordjyske.

Ydmyghed, men også spænding før slutspillet indledes mod mesterskabsfavoritterne, FCK.

- Spillerne har gjort det svært for sig selv med Brøndby-kampen. Når de kan gå ud og levere sådan mod det mest formstærke hold i Danmark, så kan de gøre det mod alle. Barren er sat utroligt højt.

- Så er der noget at sigte efter, siger Lars Friis, der dog beholder fødderne på jorden.

- Da jeg tiltræder, er fortællingen lidt, at det nærmest er heldigt, at vi ligger til at komme i slutspillet. Så vinder vi to kampe og så ændrer snakken sig til, at vi er stensikkert et bud til at blive førsteudfordrer til FC København.

- Det bliver ikke en snak, som vi kommer til at blande os i. Vi bliver så kedelige at høre på… en kamp ad gangen, slår han fast.

Så er Superligaen advaret. For når AaB er kedelige, er drømmene og troen på noget stort allerstørst.

***

Tre nøgler til succes

Lars Friis. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Lars Friis har sat ind på tre områder i forsøget på at sætte sit præg på AaB-mandskabet

Kasper Kusk er blomstret op. Foto: René Schütze

Slip vildskaben fri

Kasper Kusk blev kørt ud på et sidespor under Martí Cifuentes. Han er genfødt under Lars Friis, der har gjort op med spanierens ret fasttømrede krav til spillernes roller.

- Der er nogle sindssygt gode typer på det her hold, der skal slippes fri. Nogle af de typer, som har gjort ondt på mine tidligere hold, skal vores modstandere hade at møde. Konceptet er vigtigere end systemet, fastslår Lars Friis uden at sætte navne på, hvilke spillere han sigter til.

Iver Fossum er en af de spillere, der skal afslutte mere. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Sigt efter stjernerne

En af årsagerne til, at AaB er blevet udpeget som en ’heldig’ slutspilsdeltager, var, at holdet i efteråret var meget effektive foran mål. Hver femte afslutning røg i kassen, og dermed kunne holdet leve med at have det laveste antal afslutninger i Superligaen.

SønderjyskE har lige så mange afslutninger som AaB og har scoret halvt så mange mål.

- Vi vil gerne være aggressive og komme til så mange afslutninger som muligt.

- Det var nogle af de parametre, som vi lå lavt på i efteråret, siger Lars Friis.

Mod er en vigtig del af filosofien. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Modet til at vinde

Lars Friis hylder Kent Nielsens periode i AaB og mener, at nordjyderne i den periode spillede det bedste fodbold, som er set i Superligaens historie.

Når den nye AaB-træner snakker om at forløse AaB, så er det også ønsket om at sætte angrebslysten forrest, der dominerer.

- Vi skal vise mod til at spille. Vi skal op i den anden ende hurtigere frem for at køre bolden rundt i bagkæden.

- Det handler ikke om en lang bold frem, men at turde tage chancer og spille bolden fladt gennem kæderne, siger Lars Friis.

- Første mand der går op for at presse, skal ikke se sig over skulderen for at være sikker på, at den defensive opbakning er der, siger Lars Friis.