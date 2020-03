Ærgerlig AaB-direktør: Vi går glip af et millionbeløb

Fredag meldte Divisionsforeningen ud, at alle kampe i både Superligaen og 1.division i marts måned skal afvikles uden tilskuere på lægterne.

Påbuddet er faldet fordi, man frygter spredningen af coronavirussen.

Påbuddet betyder desværre, at alle klubber i Superligaen og 1.division kommer til at miste en hel del indtæger i forbindelse med blandt andet billetsalg.

Én af klubberne det kommer til at ramme rigtig hårdt er AaB. Her siger direktør Thomas Bælum nemlig, at man alene i marts måned 'mister' et sekscifret beløb:

- Alene i den her måned er der tale om et millionbeløb (i tabte indtægter, red.). Det bliver noget, som vi kan mærke, siger AaB-direktør Thomas Bælum til Nordjyske.

AaB har to hemmekampe i løbet af marts, hvor mandskabet møder Lyngby i Superligaen og AGF i semifinalen i Sydbank Pokalen.

AaB spillede sig videre til Semifinalen i pokalturneringen ved at slå FCK med 2-0.