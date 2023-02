Ærlig AaB-profil: Har ondt af Hamrén

AaB befinder sig i dyb krise, og søndag gik nordjyderne igen fra banen med nul point efter et 1-0-nederlag til FC København.

Nederlaget kommer på bagkant af flere dage med uro, efter Ekstra Bladet onsdag kunne berette om ledende spillere i klubben, der har udtrykt utilfredshed med cheftræner Erik Hamrén.

Det kan du læse mere om her: Intern uro i AaB: 'Gammeldags og dårlig træning'

Efter kampen afviste klubbens anfører, Lucas Andersen, igen, at han har deltaget i noget møde. Han indrømmede dog, at historien har påvirket både ham og truppen.

- Hvis jeg skulle sætte mig i Eriks sted, kan jeg godt forstå, hvilken følelse det har skabt i ham at læse de her ting, fordi man bliver jo konfronteret med det. Man kan ikke lukke alt ude, siger Lucas Andersen.

Annonce:

'Selvfølgelig har jeg ondt af ham'

- Det påvirker, men jeg synes, at vi prøvede at vende den rundt og har prøvet at forbedre de små ting, vi kan gøre for at optimere det hele i hverdagen.

AaB-profilen medgiver derfor også, at har ondt af sin cheftræner.

- Selvfølgelig har jeg ondt af ham. Vi ved alle godt, at når der er problemer, og når der ikke er resultater, så er presset større, og med det kommer der ofte heftig kritik.

- Men Erik har også prøvet meget, og derfor var det også vigtigt, at vi som spillertrup stod sammen om det og var ude og afvise det her ting, fordi det ikke er noget i det.