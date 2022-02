Afklapsning ændrer intet

AaB hælder stadig mod en midlertidig løsning på trænerposten frem for et køb af Lars Friis

Det så rigtig, rigtig grimt ud, da AaB blev pillet fra hinanden i anden halvleg mod de velspillende oprykkere fra Silkeborg.

Ikke fordi, der skal skydes på Oscar Hiljemark og Rasmus Würtz, der for en uge siden stod bag en taktisk triumf mod FC Midtjylland.

Oscar Hiljemark kan se frem til flere kampe i spidsen for AaB, der ikke har travlt med at finde en cheftræner endnu.

Men som objektiv tilskuer kan man ikke lade være med at undre sig over, om ikke det snart kunne være en idé at få ro på cheftrænerposten og få kørt Lars Friis med flyttebil nordpå.

Men norske Inge André Olsen er ikke en mand, der lader sig stresse i Aalborg. Heller ikke over en afklapsning af top-seks-konkurrenterne.

- Vi ændrer ikke tankegang på en uge. Sidste runde slog vi guldfavoritterne. Nu tabte vi på hjemmebane. Det går vi ikke i panik over. Det var en lige kamp, hvor der var stillingskrig, indtil Silkeborg fik første mål. Så gik det stærkt, men det er ikke noget at ryste på hånden over.

Inge André Olsen er ikke i panik på nogen måde. Lars Friis er ikke på trapperne i Aalborg.

Uanset hvad, så skal AaB have en ny cheftræner med P-licens på plads inden udgangen af marts.

Hvis man vil gøre det internt, så er der kun talentchef Anders Damgaard med rette licens, men i Aalborg tales der også om et eventuelt comeback til rutinerede Peter Rudbæk i foråret.

- Jeg kommer ikke til at tale navne, men vi skal have en afklaring om tre ugers tid, og det peger på, at vi får en midlertidig løsning. Ingen ændringer der.

- Det bliver i hvert fald ikke en mand med nye idéer eller spillestil, lød det fra Inge André Olsen.

I Silkeborg er der til gengæld fuldstændig styr på retningen. Kent Nielsens projekt tordner derudaf, og søndag var det igen den farlige fronttrio med Nicklas Helenius i spidsen, der løb med fokus.

Hattrick-helten Helenius vil som minimum i top-seks med Silkeborg.

Nicklas Helenius har tidligere lavet to hattricks på Aalborg Stadion. Søndag kom det tredje.

- Jeg havde ikke regnet med at score mit tredje hattrick i Aalborg. Men det viser, hvor vi er. Det er en holdindsats. Vi har virkelig gode spillere, når vi er i flow, sagde Nicklas Helenius.

- Hvilket offensivt trekløver i Superligaen er bedre end Vallys, Jørgensen og dig selv?

- Der er ingen rent statistisk. Nu løber vi tre med megen opmærksomhed, men vi kunne jo ikke gøre det uden folkene bag os. Det kendetegner SIF lige nu, at alle leverer og stoler på hinanden.

- Top-seks er tæt på. Hvad er målsætningen?

- Der er ni point at spille om, men vi SKAL i top seks. Hvis det lykkes, så går vi efter mere. Men du får mig ikke til at sige medaljer, bare fordi du er fra Ekstra Bladet, grinede Helenius.