Afsked ærgrer: - Selvfølgelig er jeg skuffet

AaB meldte i denne uge ud, at den 20-årige angriber Søren Tengstedt forlader klubben denne sommer ved kontraktudløb.

At AaB ikke har kunnet overbevise Tengstedt om at fortsætte i klubben, skuffer klubbens træner, Jacob Friis.

- Jeg vil altid gerne have, at vores egne talenter slår igennem i AaB, så selvfølgelig er jeg skuffet, siger Friis.

- Personligt havde jeg absolut gerne set, at han havde fortsat i AaB. Vi bruger en del år på at udvikle talenter som ham, og målet er, at de spiller en masse kampe og vinder noget med AaB's førstehold, inden de tager afsted.

- Vi ser derfor helst ikke, at de tager afsted så tidligt, og det er selvfølgelig ærgerligt, at han forlader klubben, uden at vi får penge for ham, siger han.

AaB er en af de klubber i Superligaen, som giver mest spilletid til unge spillere fra egen ungdomsafdeling.

En af disse er forsvarsspilleren Mathias Ross, som spiller fast for tiden og føler, at AaB er den optimale klub at være i for ham.

- Jeg tror ikke, der findes mange steder i Danmark, der er bedre at være som ung spiller, siger Ross.

- AaB er den perfekte klub at være i, da den satser på talenter, og man får chancen, hvis man er god nok. Det er en dejlig tryghed at have som talent.

Mathias Ross er ærgerlig over at sige farvel til Søren Tengstedt, og det vil ærgre ham endnu mere, hvis angriberen, som ifølge Ekstra Bladet tager til AGF, fortsætter i en anden superligaklub.

- Jeg har allerede prøvet at stå over for Mikkel Kaufmann (FCK-angriber, red.), og det vil da være specielt også at opleve det med en tidligere holdkammerat i AGF.

- Jeg er helt vildt ærgerlig over, at han stopper, for han bliver en mega dygtig spiller, siger Ross.

I søndagens 0-0-kamp mod FCN var Tengstedt ikke med, og FCN var også uden et par normale startere.

Forsvarsspilleren Abdul Mumin og angriberen Mohammed Kudus står også foran et sommerskifte, så de sidder begge ude for tiden.

- Det er lidt af det samme som med Tengstedt. Vi har kunnet se, at Mumin sparer sig til træning, og gør man det, skal man ikke spille, siger FCN-træner Flemming Pedersen.

- Kudus har igen fået en tænkepause. Hvis det hele var afgjort, havde han spillet mod AaB, og han kan sagtens komme til at spille flere kampe i sæsonen, siger Pedersen.

