Tæt på fadæse: Kæmpe drama i overtiden

Det blev uafgjort mellem to af Danmarks ældste klubber, da AaB og Vejle spillede 1-1 mandag aften i Aalborg

Det blev til sandhedens time.

De tidligere danske mestre fra AaB formåede at forspilde en fin chance for at hægte på FCK og FCM i toppen.

Det blev kun til 1-1 mod oprykkerne fra Vejle i en kamp, hvor hjemmeholdets nye angribere, Tom van Weert og Philipp Ochs viste sig at være lige så tandløse som forgængerne Jannik Pohl, Christian Bassogog osv.

Det er heller ikke med spil, som lugter af medaljer og europæisk kampe, som de firdobbelt danske mestre AaB disker op med foran et tålmodigt hjemmepublikum.

Træner Morten Wieghorst er heller aldrig været en mand, som har charmerende fodbold som varemærke.

Hjemmeholdet spiller fortsat alt for meget på tværs og bagud, og det er rent ud sagt kedeligt at se på.

Samtidigt er mange af de afgørende afleveringer uden adresse.

Selv om kanterne Kristoffer Pallesen og Jakob Ahlmann før pausen havde frit løb til baglinjen var der ingen adresse på deres indæg, så hjemmeholet fik kun et enkelt mål ud at have domineret i de første 45 minutter.

En af de få gange, hvor det lykkes af ramme en medspiller i en afgørende situation, kunne Rasmus Thellufsen bringe hjemmeholdet foran 1-0.

Det var Magnus Christensen, som for en enkelt gang skyld ikke bare afleverede til nærmeste medspiller.

Der var ikke spillet mange minutter af 2. halvleg, da Vejle fik udlignet.

Mads Greve headede ved bagerste stolpe Allan Sousas velplacerede frispark i nettet.

I slutfasen var både Vejle og AaB tæt på at score et sejrsmål.

Jacob Schoops forsøg snuppede Jacob Rinne ved nærmeste stolpe, mens Pavil Bajza i den anden ende fik slået Oliver Abildsgaards langskud på stolpen.

Oprykkerne fra Vejle, som historisk set altid har haft det svært mod AaB, fik efter pausen i perioder igen vist lidt af det gå-på-mod, som man diskede op med i sæsonens første kampe.

AaB er til gengæld uforandret og har ikke formåpet at udnytte en god og heldig start.

Tilskuerne blev i øvrigt snydt for et gensyn med den fortabte søn, Lucas Andersen, der forleden pådrog sig en mindre skade i den ene lyske, hvilket AaB valgte at holde hemmeligt indtil få timer før kampstart.

Forsvarsspiller Jakob Blåbjerg var også fraværende, men det var ikke knock out'en i Randers-kampen, som holdt ham ude, men en drilsk akillessene.

