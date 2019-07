'Bedre klubber end AaB må være interesseret'

2. division i fodbold begynder denne weekend. Husk at du med et login til Ekstra Bladet + kan se alle de kampe, du skulle have lyst til. Køb dig adgang lige her.

Nordmanden Fredrik Oldrup Jensen står ved lidt af en skillevej.

Midtbanespilleren er udlejet fra Zulte Waregem til Odd i hjemlandet, men lejeaftalen udløber officielt i dag. Klubben vil gerne beholde ham, men AaB er også inde i billedet. Telemarksavisa skriver onsdag, at AaB står klar med en tre-årig aftale og mere i løn til Fredrik Oldrup Jensen, som Zulte Waregem er villig til at forære væk gratis.

Dermed skal nordmanden direkte i tænkeboks efter onsdagens træning i Odd. Når han kommer ud, skal han gerne kunne give svar på, om han vælger Odd eller AaB.

- Jeg har ikke nogen kommentarer. Jeg ved heller ikke, hvornår jeg kan sige mere, siger Fredrik Oldrup Jensen til Telemarksavisa onsdag morgen.

Lidt flere ord er Odds cheftræner Dag Eilev Fagermo villig til at sætte på situationen, og han vil have meget svært ved at forstå, hvis den 26-årige midtbanespiller vælger at tage til AaB. I stedet bør han blive i Odd frem til januar og så skifte til en endnu større adresse end den på Hornevej i Aalborg.

- Fredrik siger, at valget står mellem en længere kontrakt i AaB eller at blive her året ud. Det vil overraske mig rigtig meget, hvis ikke bedre klubber end AaB melder sig på banen. Hvis han vælger at skrive en lang kontrakt med AaB, er han jo AaB-spiller i flere år, siger cheftræneren.

Over for Telemarksavisa afviser Fredrik Oldrup Jensens agent Tore Pedersen at kommentere på den aktuelle situation, og det samme gjorde Allan Gaarde, sportsdirektør i AaB, over for Nordjyske tirsdag.

