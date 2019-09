Bizart: Superliga-stjerne overdænget med madvarer

- Der er mange, der godt ved, at der ruller hoveder bagefter.

Sådan lyder det blandt andet fra Lucas Andersen, der 'desværre' for ham fyldte 25 år fredag.

Det fik holdkammeraterne i AaB til at gå til den klassiske - og lidt bizarre - tradition, som især lever i Nordjylland. Anføreren fik kanel og andre madvarer i stride strømme.

Se det i videoen ovenfor.

Lucas Andersen har været en helt afgørende del af AaB's fine start, som indtil nu har udmøntet sig i en tredjeplads.

Med fem mål i Superligaen og tre oplæg til scoring har han virkelig brændt igennem, og en landsholdsplads er ikke udenfor rækkevidde inden for den nærmeste fremtid.

- Det er op til landstræneren om jeg skal udtages. For mig handler det om at levere for AaB. Kan jeg vise det jeg kan over lang tid, så kommer udtagelsen vel på et tidspunkt. Det var jo en af grundene til at jeg vendte hjem til AaB, har Andersen udtalt tidligere.

