Blodrød besked: Voldsomt million-tab i Superliga-storklub

Pengene strømmer ud af Aalborg Boldspilklub A/S, der står bag fodboldklubben AaB.

Det fremgår af en fondsbørsmeddelelse, som selskabet tirsdag har udsendt.

Mere konkret er der i årsregnskabet et underskud på 22,8 millioner kroner før skat.

- Selvom resultatet for 2018 primært forekommer på baggrund af strategiske og sportslige investeringer foretaget som følge af vores indtjening i 2017 og 2016, så er resultatet for 2018 ikke tilfredsstillende, fastslår AaB’s administrerende direktør Thomas Bælum i en pressemeddelelse.

I 2017 havde klubben samlet et overskud på 13,1 millioner, hvilket primært skyldtes store transferindtægter fra salgene af Christian Bassogog og Joakim Mæhle.

I alt havde AaB et overskud på 36,6 millioner kroner før skat i transferaktiviteterne i 2017, mens der i 2018 var et underskud på 5,7 millioner kroner.

- Som klub har vi været i en proces for at skabe et konkurrencedygtigt fodboldhold, samtidig med at fokus nu er rettet mod at højne oplevelsen for tilskuere og fans og højne værdien for vores sponsorer, og den del vil vi også have opmærksomheden rettet mod i de kommende år, siger Thomas Bælum.

AaB forventer et underskud på mellem 15 og 20 millioner kroner i 2019, hvis holdet ikke deltager i en europæisk klubturnering.

