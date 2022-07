Bombarderes med hadbeskeder efter uheld

Det så voldsomt ud, da Mathias Ross og Kamil Grabara smækkede hovederne sammen tidligt i opgøret mellem AaB og FC København søndag aften.

FCK's polske keeper måtte udgå omgående og er ude de kommende seks-otte uger. En del FCK-fans mener, at AaB-spilleren gik for voldsomt ind i duellen og var skyld i uheldet.

Det ses tydeligt på Ross' Instagram-konto, hvor det flyder med hadske kommentarer om episoden.

Hovedpersonen selv bekræfter da også over for bold.dk, at han både har modtaget beskeder og kommentarer til sine billeder.

- Der er nogle hårde angreb. Jeg vil ikke gå for meget i detaljer med det, men der har været mange ikke så pæne gloser rettet mod mig, siger han til bold.dk.

Foto: HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix

Dommeren var ikke enig med de utilfredse FCK-fans, for stopperen fik end ikke gult kort i situationen. Og 21-årige Mathias Ross mener da også, at afsenderne er gået over stregen.

- Jeg forstår godt, at de er frustrerede over skaden til Kamil, men jeg synes ikke, de behøver at skrive sådan noget til mig, siger han til bold.dk.

Kamil Grabara skal opereres for sine skader, og det er årsagen til, at han forventes ude de kommende to måneder. Sent søndag aften lagde Kamil Grabara et billede op af sine skader i ansigtet. Det kan du se her.