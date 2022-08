Bomber så på - AaB bekræfter dialog

Sebastian Grønning kan meget vel ende med at blive genforenet med Lars Friis i AaB.

Den tidligere Viborg-bomber var på plads i Randers, da AaB havde turen de 60 kilometer sydpå af E45.

Meget sigende valgte han se AaB, selv om hans gamle klub, Viborg, spillede samtidig på hjemmebane.

Godt nok var AaB ikke informeret om hans tilstedeværelse, men flirten mellem Grønning og AaB er ingen hemmelighed.

- Jeg vidste helt ærligt ikke, at han ville være her, konstaterede sportschef Inge André Olsen efter kampen.

- Vi har en situation i markedet med en tidligere AaB-spiller, og vi ved, hvad vi vil, sagde AaB-bossen med henvisning til at Grønning har fået sin opvækst i AaB.

AaB var i dialog med Suwon Bluewings om en lejeaftale inden den danske angriber fik ophævet sin aftale.

Nu er Sebastian Grønning helt fri af den sydkoreanske klub, men det gør ikke situationen ukompliceret for AaB.

Annonce:

For nu skal klubben ud og skrue en aftale sammen, der skal holdes op mod den millionløn, som Sebastian Grønning fik i Sydkorea.

Samtidig vil en spiller ud af kontrakt typisk ønske et engangsbeløb for at skrive under.

AaB har netop nedjusteret forventningerne til årets regnskab, og det er et udtryk for, at der ikke er mange penge at jonglere med for nordjyderne.

- Hvis vi ikke troede på, at vi lykkes, så ville vi ikke arbejde på det.

- Så i tror på en aftale med Sebastian Grønning?

- Det er det vi arbejder på, ja, sagde Inge André Olsen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

AaB er tvunget til at sælge spillere, før de har råd til at kigge efter andet end transferfrie spillere. Læs meget mere om det herunder:

Unge Ross er nøglen - Her er AaB's transferplan