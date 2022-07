Byder på svensk landsholdsspiller

AaB jagter Anton Sáletros, der har spillet en enkelt landskamp for Sverige

AaB er på jagt efter en ny spiller til den centrale midtbane, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger er valget faldet på svenske Anton Sáletros, der gør sig for Sarpsborg i den bedste norske række.

Den 26-årige svensker har kontraktudløb til vinter, og derfor må han forhandle frit med andre klubber.

AaB skulle, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, have givet et kontrakttilbud til Sáletros, som spilleren i første omgang har afvist.

Det har dog langt fra taget modet fra Inge André Olsen i AaB, der nu tygger på, hvordan man vil gribe situationen an med sit førstevalg til midtbanen.

Inge André Olsen har set sig varm på en ny midtbanespiller. Foto: Claus Bonnerup

Spillerens kontraktsituation kan både vise sig som en fordel og en ulempe for nordjyderne, idet AaB i en ideel verden kan slippe for at betale transfersum til vinter, mens der på den anden side også er andre bejlere inde i billedet til Sáletros, der debuterede på det svenske landshold i 2020.

Den nordjyske Superliga-klub har ikke lagt skjul på, at Iver Fossum kan forlade klubben denne sommer, og et eventuelt salg af nordmanden kan få AaB til at speede processen op med Sáletros.

Anton Sáletros har denne sæson spillet 14 kampe for Sarpsborg, hvor det er blevet til fire mål og tre oplæg. I alt har midtbanespilleren opnået 64 kampe for Sarpsborg.

Tidligere har Anton Sáletros repræsenteret AIK Stockholm, Ujpest i Ungarn og Rostov i Rusland.

Inge André Olsen har ikke ønsket at kommentere Ekstra Bladets oplysninger.

