Chokskade for AaB

AaB's største stjerne Lucas Andersen er dømt ude med en korsbåndskade.

Ikke bare af Europa-finalen mod AGF på fredag - han er ude de kommende måneder.

- Først og fremmest er det selvfølgelig allerværst for Lucas, der her i foråret har kæmpet hårdt for at vende tilbage til banen, og han er helt forståeligt ramt lige nu.



- Vi vil i forløbet hjælpe ham bedst muligt, så han kan komme tilbage i sin bedste udgave, men samtidig er det vigtigt, at vi som hold og som trup holder fokus og viser, at vi ligesom i vores seneste kamp mod SønderjyskE kan præstere stærkt, og det gælder allerede igen på fredag aften i playoffkampen mod AGF, siger sportschef Inge André Olsen.

AaB-anføreren måtte udgå i 16. minut af sidste opgør.