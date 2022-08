Debutmareridt i AaB-nedtur

Randers FC fortsætter sin imponerende sæsonstart og spillede sig helt til tops i Superligaen med snæver sejr over AaB

- Jeg er fuldstændig tryg ved Theo.

Med de ord overlod AaB's cheftræner Lars Friis målet til 17-årige Theo Sander efter udskældte Josip Posavec var blevet ukampdygtig grundet sygdom.

150 sekunder efter kickoff var trygheden forvandlet til fortvivlelse for AaB-træneren.

For Theo Sander blev starten på debuten et reelt mareridt.

Første gang han fik bolden var Stephen Odey tæt på at få opsnappet hans aflevering.

Første gang gik den...

Anden gang gik det galt.

Rappe Filip Bundgaard stormede frem fra kanten af feltet og blokerede Theo Sanders aflevering tæt under mål, så kuglen boblede fra Randers-spillerens fod og ind i nettet.

Reaktionen fra holdkammeraterne var forbilledlig. Ingen bebrejdelser.

Kun opbakning.

Forsvarsgeneralen Mathias Ross som den første. Og så var de der alle. Lucas Andersen. Louka Prip.

Annonce:

Theo Sanders opgivende blik mod de mørke skyer over Randers Stadion signalerede tydeligt, at teenageren lige i det øjeblik havde lyst til at være alle andre steder end midt i sin Superliga-debut.

Foto: Ernst van Norde

Da dommer Jakob Karlsen blæste i fløjten for sidste gang halvanden time senere var det åbenlyst, hvorfor trygheden havde været der før kampstart.

Theo Sander rejste sig og viste mental styrke på et niveau over Superliga-klasse.

Okay, så boldene fra fødderne blev ekspederet af sted med konsekvens. Efter sådan en debutbrøler, så var der også behov for en stejl indlæringskurve.

Men alt det andet blev et bevis på, hvorfor Theo Sander længe har været i udlandets søgelys og kaldes et af de største målmandstalenter i dansk fodbold.

Et missil fra Stephen Odey efter ni minutter blev med overbevisning viftet uden om stolpen. Der begyndte Sanderhedens time - Theologi på skemaet.

Theo Sander endte trods sin åbningsbrøler noget nær AaB's bedste. En fantastisk redning, da Stephen Odey fik et åbent hovedstød efter en time viste alt om klassen.

Annonce:

Og så var Patrik Carlgren tæt på at skrive sig ind på listen over hovedroller i kampen, da han var tæt på at tabe en afslutning fra Lucas Andersen ind i eget mål midt i anden halvleg.

Randers FC er muligvis ikke det mest sexede tophold i Supoerligaen. Men realiteterne er, at er ubesejrede efter at have været både i Parken og på MCH Arena.

Det bliver et af de hold, der kommer til at presse de normale tophold stenhårdt hele vejen.

1-0 sejren over AaB var kun i små sekvenser i fare, og det var Randers FC der havde bud efter yderligere mål.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst: