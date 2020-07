Det er snart et halvt år siden, at Frederik Børsting fyldte år, men for anden kamp i træk delte modstanderen en gave ud til ham

AGF's unge forsvarsspiller Sebastian Hausner var lige så venlig som Brøndbys målmand Marvin Schwäbe, så for anden kamp i træk kom nordjydernes alt-mulig-mand på måltavlen, da han opfangede en kikset tilbagelægning og afdriblede William Eskelinen i AGF-målet.

Det var en kæmpe gave til hjemmeholdet, som modsat gæsterne kun har sit renome at spille for.

Dermed snublede AGF endnu en gang over egne ben, bedst som aarhusianerne havde fået sølv i mund, så i stedet for at jagte FCK skal 'de hviie' til at kigge sig over skulderen efter Brøndby.

- Det er altid dejligt at slå AGF, sagde manden i centrum, Frederik Børsting med et smørret smil.

AaB er som Randers og til dels Silkeborg ved at udvikle sig til et kompleks for AGF.

Det var tredje kamp i streg, at nordjyderne kunne trække sig tilbage med en sejr i den fjerde udgave af den jyske klassiker på en måned.

Gammel skade generede

Efter en sløv 1. halvleg, hvor foræringsmålet var højdepunktet, kom der gang i løjerne efter pausen.

Der var kun spillet fem minutter, da Nicolai Poulsen for anden gang fik en advarsel, som dommer Sandi Putros straks veklede til et rødt kort.

Begge gang blev kampens målscorer Frederik Børsting brutalt fældet, og kort efter den sidste sviner måtte AaB'eren udgå med skulderproblemer.

- Det er en gammel skade fra før OL i Rio i 2016, som gjorde det umuligt at spille videre, fortæller Frederik Børsting.

Efter udvisningen var AGF tæt på at udligne, da Jon Thorsteinsson ramte stolpen, men siden var AaB tættere på 2-0 end en aarhusiansk udligning. AGF reddede blandt andet på stregen.

- Angriberne manglede bid, lød det fra træner David Nielsen, der mente, at hans hold døde med støvlerne på.

For en sjælden gang skyld havde AGF den tidligere AaB'er Nicklas Helenius i startopstillingen på bekostningen af topscorer Patrick Mortenden, der kom ind efter godt en time uden det ændrede noget som helst.