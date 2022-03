Det har været en hektisk uge for Lars Friis, der endelig fik grønt lys af Viborg til at rykke nordpå og stå i spidsen for AaB.

Lige så hektisk var debuten i Odense, der bølgede frem og tilbage, inden Kasper Kusk satte trumf på og sikrede Lars Friis en fantastisk indledning på livet i Aalborg.

- Kampen var et billede på min uge. Hektisk. Men det endte heldigvis på samme måde, som da Inge André endelig fik styr på Viborg – og det er lykkeligt, sagde Lars Friis med et stort smil og fortsatte.

Lars Friis kan ånde lettet op efter en hektisk uge. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

- Det er en drømmestart for mig i AaB. Jeg har ikke haft tid til at ændre det helt store endnu, så kampen mod OB var på indstilling og fight. Det var fedt, det lykkedes at få de tre point, lød det fra Lars Friis, der ligeledes var glad for Kasper Kusks præstation.

- Når man scorer og lægger op, så løber man med overskriften. Jeg tror selvfølgelig på, at jeg kan forløse hans potentiale, men én ting er helt sikkert. Det er Kasper selv, der skal gøre arbejdet. Det gjorde han godt mod OB.

Kasper Kusk afgjorde kampen i Odense til AaB og Lars Friis' fordel. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Mandagskampen på Fyn var altså en sjælden succesoplevelse for hårdt prøvede Kasper Kusk, der nu ser et lys for enden af tunnellen med Lars Friis’ ankomst i Aalborg.

- Jeg er glad for, at der blev set min vej, og jeg havde god energi og fik vist det med et mål og en assist.

- Jeg ser det som en ny begyndelse med Lars Friis, og det er da klart, at jeg håber, tingene begynder at gå min vej. Jeg gjorde, hvad jeg kunne for at overbevise Lars, grinede Kasper Kusk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mens Lars Friis fik debut som cheftræner for AaB, så sluttede Peter Sørensens tid i Vejle Boldklub, der trykkede på panikknappen.

Læs meget mere om fyringen her ($).

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Dyre fynske fejl

Søren Krogh var bitter over de mange fynske fejltagelser. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Den tidligere AaB'er Søren Krogh, der mandag vikarierede som OB-chef i Andreas Alms fravær, var dog rystet over fynboernes indsats.

Han konstaterede tørt, at OB selv smed sejren på gulvet mod AaB.

- Vi var utrolig rundhåndede. Vi gav vel alle tre mål væk, selv om jeg til nøds kan tilgive 2-2-målet, hvor en markering svigter. Men det første og sidste mål må vi aldrig give væk.

- Men det gør vi, og det har vi gjort hele foråret. Vi har lavet en perlerække af fejl, og nu skal vi have ryddet op, ellers kommer vi i problemer.