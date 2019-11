Dybt rørt: - Dejligt med andre tanker end kemo og sondemad

Aalborg (Ekstra Bladet): Resultatmæssigt var det ikke det ønskede comeback, men set i forhold til, hvad Jacob Friis og familien kæmper med, så er fodbold så evindeligt ligegyldigt…

I sidste uge kom den sørgelige nyhed frem, at Jacob Friis' treårige datter er ramt af leukæmi. Det fik AaB-træneren til at trække stikket for en stund for at være hos sin datter.

Søndag aften vendte han, uden spillernes viden, tilbage for at tage tøjlerne på trænerbænken mod FCM.

- Spillerne vidste det ikke, for jeg ville ikke tage fokus. Det vigtigste var at slå FC Midtjylland, men selv om det ikke lykkedes, så var det dejligt at være tilbage et sted, man holder af og er blandt venner.

- Det var dejligt at få tankerne hen på andet end kemo og sondemad, som er det, min familie må forholde sig til lige nu.

- Jeg drøftede med min familie, hvornår jeg skulle vende tilbage. Lørdag traf vi beslutningen om, at jeg skulle tilbage mod FCM. Enten min kone eller jeg vil altid være hos min datter, men min luft og ilt væk fra det hele er AaB, lød det fra en rørt Jacob Friis, der altså vil være tilbage i spidsen for nordjyderne ’i det omfang situationen tillader det’.

En hilsen fra Brian Priske til Jacob Friis inden kampstart. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Selv om situationen er dybt ulykkelig, så handler det selvfølgelig om at finde de små glæder i virkeligheden.

Derfor sætter Jacob Friis umådelig stor pris på de varme tanker, der er flydt i hans retning, siden den triste nyhed kom frem, ligesom en fanindsamling endte med at indsamle over 100.000 kroner til Børnecancerfonden.

- Jeg sætter sindssygt stor pris på støtten, der er kommet fra nær og fjern. Jeg ringede til Jesper Simoni (der startede indsamlingen ved at sætte en AaB-trøje til salg, red.) og fortalte, hvor glad, det havde gjort mig. Selv en lille dråbe i havet gør en kæmpe forskel, og jeg synes, det var rørende, at der var så mange fodboldfans, der støttede op.

Også inden søndagens kamp blev der sendt varme tanker til Jacob Friis. Ikke mindst fra FCM-fansene, der ellers ikke har det bedste forhold til AaB og vice versa. FCM-gæsterne havde medbragt et banner og en hilsen til Jacob Friis og familien.

- Jeg må indrømme, jeg så det ikke inden kampen, men det er kommet mig fra øre siden, og jeg kan kun sige kæmpe tak. Det er flot, man kan skubbe fodbold i baggrunden for en stund og sende en tanke til min familie og jeg. Det er stort, ligesom hele opbakningen har betydet alverden.

