Efter Cruyff og tiki-taka: - Jeg blev misforstået

AaB er for alvor ved at finde formlen under Martí Cifuentes.

Fredag aften tromlede nordjyderne videre og tog sin femte sejr i seks kampe, da OB blev tromlet på to hjørnesparksscoringer.

- Jeg er meget tilfreds med sejren. Vi rykker os store skridt hele tiden. Første halvleg var meget tæt, men jeg synes, vi var bedst i anden halvleg, selv om vi ikke kunne score på vores åbne chancer. Så jeg er meget tilfreds med vores to dødboldsmål, lød det fra Martí Cifuentes.

Der var en fest på Vesttribunen i Aalborg fredag aften takket være endnu en AaB-sejr. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Den spanske chefs idéer og filosofier er for alvor ved at bundfælde sig i Aalborg og Superligaen.

Med den dårlige indledning på karrieren i AaB sidste vinter og den missede top-seks blev der hurtigt talt hånligt om Martí Cifuentes' snak om tiki-taka og forbilledet Johan Cruyff. Den 'misforståelse' er efterhånden ved at være begravet.

- Jeg synes, jeg blev misforstået. Det skabte en del unødvendig larm. Alt, jeg sagde og mente, var, at Cruyff var et geni, og at jeg i en perfekt verden gerne vil låne nogle af hans principper. Det blev hurtigt vendt imod mig, da jeg fik en dårlig start, siger Martí Cifuentes, der ikke bærer nag.

Artiklen fortsætter under billedet.

Fredag aften vandt AaB igen. Denne gang 2-0 over OB. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Jeg har den ulempe, at jeg taler dårligt engelsk. Jeg taler også dårligt norsk. Og endnu dårligere dansk. Så jeg skulle nok have passet bedre på, når jeg formulerede mig, sagde Martí Cifuentes, der i øvrigt åbnede og lukkede presseseancen på dansk...

- Jeg er heldig med, at AaB beskyttede mig på flere områder. I en anden klub var jeg måske blevet fyret, men ledelsen holdt fast i, at det ikke var en katastrofe at misse top-seks, hvis bare vi rykkede os i den rigtige retning. Men jeg er her for at skabe resultater - ikke for at spille en bestemt type fodbold som sådan.

Hvis formen fortsætter peger pilen mod medaljer i Aalborg. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Hvilken retning peger pilen så nu for AaB?

- Jeg synes, vi bliver belønnet for klubbens tålmodighed. Vi kan stadig blive bedre på en lang række områder, men hvis jeg skal være lidt kæk, så er vi i hvert fald nærmere Cruyff nu end for ni måneder siden, lød det fra Martí Cifuentes, inden han sagde 'tak, tak og på gensyn'.