Efter grimme scener: - Jeg blev nervøs

Der gik et sus igennem de hundredvis af medrejsende AaB-fans, da den tilbagevendte helt og anfører, Lucas Andersen, efter 50 minutter af et dramatisk opgør satte sig i græsset på Randers Stadion med en grimasse, der ikke efterlod tvivl om, at kreatøren havde fået endnu en skade.

Det er altid frygteligt at se sådanne scener, når en spiller har været væk i et år på grund af en korsbåndsskade, men Lucas Andersen var forsigtig optimist efter kampen og manede til besindighed blandt de bolsjestribede.

Lucas Andersen satte sig omgående i græsset, da han mærkede noget i knæet. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Jeg mærkede ømhed omkring mit knæ. Med min lange skadespause i baghovedet, så blev jeg nervøs og satte mig ned. Jeg var ikke i tvivl om, at jeg skulle trække mig og lade nye kræfter komme til.

- Det mærkes okay nu, og jeg drager ingen forhastede konklusioner. Jeg har ikke opgivet at deltage i sæsonens sidste to kampe, sagde Lucas Andersen.

