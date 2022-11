Efter kæmpe kollaps: - Det var forfærdeligt

AaB går til vinterpause med en ordentlig lussing, efter holdet søndag aften tabte 1-5 til FC Nordsjælland.

Det var AaB’s fjerde nederlag i træk i Superligaen, og det betyder også, at man går til pause under ligaens nedrykningsstreg.

Følelsen efter kampen var ikke god, og Kristoffer Pallesen siger, at det kun handler om overlevelse nu.

- 5-1 lyder forfærdeligt, og det er det også. Der er en masse følelser lige nu. Vi er kede af det, og vi er skuffede.

- Vi er ramt, og det er der ingen tvivl om. Det skal vi have kanaliseret ind i en rigtig god opstart til forårssæsonen.

- Det handler kun om én ting nu, og det er at få reddet os. Vi ved godt, hvad det handler om, og det kommer til at kræve en masse, men jeg synes, vi har det i os.

- Vi har i høj grad underpræsteret, og det tror jeg ikke, vi kan gøre igen, når vi kommer tilbage fra ferie. Det har jeg en stor tro på, selvom jeg er mut lige nu, siger Kristoffer Pallesen.

AaB-træner Erik Hamrén er ikke tilfreds med søndagens præstation, hvor der ikke blev skabt meget offensivt.

- Da vi scorede til 3-1 kastede vi alt frem for at score én mere, og så efterlader det lidt plads i den anden ende.

- Offensivt var vi ikke gode nok. Vi tabte bolden alt for nemt, og vi viste ikke den kvalitet, som jeg gerne vil se. Offensivt gjorde vi det lidt bedre i anden halvleg, men det ændrer ikke noget ved, at vi tabte 1-5, siger Hamrén efter kampen.

Helt anderledes ser tingene ud i FC Nordsjælland, hvor man kan gå til pause som Superligaens førerhold.

FCN-keeper Andreas Hansen er glad for den gode afslutning på nogle rigtig gode måneder, men han er også ærgerlig over situationen i sin tidligere klub AaB.

- Vi har haft nogle rigtig gode måneder, og vi slutter det af med manér. Der er masser at bygge videre på, så det er bare fedt.

- Det er ikke mange chancer, vi giver væk, og så er det nemt at blomstre for dem oppe foran, når det kører nede bagved.

- Jeg går ikke og tænker meget på AaB, for nu er jeg her. Men det er da ikke rart at se dem sådan her, for jeg kender jo mange af spillerne, siger Andreas Hansen efter kampen.

FC Nordsjælland kan gå på pause med et forspring på tre point ned til Viborg på Superligaens andenplads.