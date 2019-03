Efter mere end 300 kampe: Superliga-profil siger farvel

AaB-veteranen Kasper Risgård tager et markant skridt næste gang, han kommer i aktion i Superligaen.

Det vil nemlig blive den 36-årige midtbanespillers kamp nummer 335 i landets bedste række. Det betyder, at han tager plads blandt de 20 spillere i Superligaens historie med flest kampe.

Meget mere bliver det ikke til.

Ekstra Bladet erfarer, at karrieren for AaB-veteranen er ved vejs ende.

Der er enighed om, at Kasper Risgård har lavet sin sidste aftale med AaB, og karrieren indstilles med udgangen af denne sæson.

Dermed siger nordjyderne farvel til en af de helt tunge drenge i klubben i dette årtusinde.

Han blev indlemmet på holdet kort efter han var fyldt 20 år og fik i årene efter støt og roligt mere spilletid, men det var først, da Martin Ericsson i 2006 dampede til Brøndby, at Kasper Risgård for alvor slog sit navn fast.

Da AaB i 2008 vandt mesterskabet skete det i praksis med en 2-0 sejr over Brøndby, hvor Risgård stod for den afgørende træffer til 2-0. Seks år senere var Kasper Risgård atter i centrum på anden vis, da AaB blev mester igen.

Hans jubelreaktion på live-tv var uimodståelig, da FC Københavns sene scoring ude mod FC Midtjylland sendte guldet til Aalborg.

Afskeden med Kasper Risgård baner vej for sportsdirektør Allan Gaarde til at samle de fornødne lønmidler til at skrue en lukrativ lønpakke sammen til storspillende Lucas Andersen.

Rundens hold (24. runde) God 4 Jesper Rask Hobro-keeperen var på overarbejde i Aalborg med mange store redninger. Blev kun passeret af Lucas Andersens drømmehug. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Super 5 Peter Ankersen Ny stor kamp af landsholdsreserven i højre side. Stod for flere chanceskabende afleveringer og havde en fod med i Winds scoring. Foto: Lars Poulsen Super 5 Jeppe Tverskov Styrmanden i det fynske defensiv leverede en stor præstation. Bandt forsvaret flot sammen og spillede som altid med stor omtanke. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Super 5 Kian Hansen FCM-forsvareren leverede en stor kamp. Gode erobringer og forudseende kampen igennem. Foto: Jens Nørgaard Larsen / Ritzau Scanpix God 4 Jesper Lauridsen Solid i defensiven og med gode aktioner fremad. Tog taktstokken da Rodolph Austin gik ud. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix God 4 Jens Jakob Thomasen Afløste den skadede kaptajn Janus Drachmann, men det blev fynboerne ikke dårligere af. Den unge OB’er leverede en jætteindsats på midten. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix God 4 Jonas Brix-Damborg Gik som den gode anfører forrest i det heroiske forsvar af en 1-0 føring. Det kostede en advarsel. Bo Amstrup/Ritzau Scanpix God 4 Lasha Parunashvili Leverede en stor arbejdsindsats og var en nøglefigur i Esbjergs gode anden halvleg. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix Super 5 Carlo Holse Konstant udfordrende over kanten og var Esbjergs bedste. Matchvinder midt i anden halvleg. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix Super 5 Lucas Andersen Var i perioder eneherskende på banen og fik efter at par afbrændere udlignet til 1-1 med et fornemt mål. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Super 5 Andreas Skov Olsen FCN-angriberen er ustyrlig lige nu. To mål i Herning. Nummer to havde nærmest Robben-klasse Foto: Jens Nørgaard Larsen / Ritzau Scanpix

