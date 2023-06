Efter nedrykning: AaB-aktien styrtdykkede

Av, av, AaB.

Som om det ikke var straf nok i sig selv at forlade Superligaen efter 36 år efter nederlaget til Silkeborg, fortsætter nedturen for de rød-hvide.

Ifølge Euroinvestor bragede AaB-aktien ned med hele 21 procent ved børsåbningen tirsdag morgen.

Aktiens værdi faldt fra fra 44 til 35 kroner per aktie på et splitsekund, og investorerne sendte dermed Aalborg-klubben en tur til Serie 4 i aktiemæssig forstand.

Siden åbningen er aktieprisen dog steget igen og ligger i skrivende stund i omkring 41 kroner per aktie.

Forventer kæmpe underskud

Nedrykningen har tydeligvis ikke hjulpet på AaBs i forvejen pressede økonomiske situation.

Dagens fald på aktiemarkedet kommer, efter AaB i en børsmeddelelse mandag meldte ud, at klubben sænker sine forventninger til 2023.

Før lød det, at klubben forventede et underskud på 10-20 millioner kroner, men pessimismen har altså fået yderligere ben at gå på, og forventningen lyder nu på et underskud på 35-45 millioner kroner for året.

'Nedjusteringen henføres primært til reduktion i tv-indtægter, færre matchday-indtægter, nedskrivning af kontraktrettigheder samt lavere forventede transferindtægter', lød det blandt andet i mandagens børsmeddelelse.

