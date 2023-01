Færdig i Superligaen efter kæmpe drama

Ægteskabet mellem AaB og Yahya Nadrani blev aldrig lykkeligt, og nu er det helt slut.

Fransk-marokkaneren blev kylet af holdet for uacceptabel opførsel over for en holdkammerat i efteråret, og nu har man valgt helt at rive kontrakten i stykker, oplyser klubben på sin hjemmeside.

- Vi ønsker Yahya held og lykke i sin videre færd, siger AaB’s administrerende direktør og fungerende sportschef Thomas Bælum.

Den uacceptable opførsel skete i forbindelse med en træning. En ulmende konflikt mellem Yahya Nadrani og holdkammeraten Younes Bakiz eksploderede, inden spillerne blev sendt til opvarmning.

Ekstra Bladet kunne dengang fortælle, at konfrontationen kulminerede med, at Yahya Nadrani på fransk fremsatte meget vidtgående trusler mod sin holdkammerat.

Da det foregik på fransk, var det ikke en episode, der var åbenlys for holdkammeraterne.

Annonce:

Younes Bakiz har marokkansk baggrund og kan derfor tale og forstå fransk. Sammenstødet førte efterfølgende til, at AaB suspenderede og smed Yahya Nadrani af holdet, og han har ikke trænet med holdkammeraterne siden.

Han nåede blot tre kampe i klubben, efter han kom til fra belgiske RFC Seraing sidste sommer.

Læs meget mere om sagen her:

Uacceptabel opførsel: AaB smider forsvarsspiller ud af truppen

Truede AaB-spiller i omklædningsrummet

Iskold luft efter kæmpe drama