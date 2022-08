Fansene vækkede AaB's zombier

FC Nordsjælland smed point for første gang denne sæson, da den chancefattige kamp i Aalborg endte 0-0

AaB-tilhængerne havde efterlyst en flok spillere, der mod FC Nordsjælland kæmpede for både trøje, klub og by.

Lad os helt ærligt slå fast, at rekrutter til den mission med at forsvare byporten med større succes kan søges blandt de fans, der fra tribunen sang deres hjerte ud - end blandt de udvalgte striber på banen.

AaB viste på banen alle tegn på et hold på vej i dyb krise.

Gennem en time var AaB-holdet ugenkendeligt.

Væk var det mandskab, der altid går ud på eget græs for frygtløst for at vise, hvem der ejer området omkring Limfjordens bredder.

AaB-fansene viste ellers, hvad de ønskede, da de jublede højlydt over ethvert behjertet forsøg på fight. De forlangte ikke andet end nytilkomne Andreas Poulsens glidende tackling før jublen brød ud.

Lignede forudsigelig nedtur

Men striberne på banen virkede mere fokuserede på, at de faktisk havde besøg fra Superligaens absolutte top - FC Nordsjælland med 12 af 12 mulige point.

Det gav et hjemmehold, der spillede for at undgå at indkassere mål end alt muligt andet.

FC Nordsjælland dominerede den første time så massivt, at det lå tungt i luften, at AaB ikke ville slippe godt fra at spille kampen iført sikkerhedssko og redningsvest.

En snæver offside-kendelse lige før pausen hindrede det i at ske, da tre AaB'ere i fællesskab fik sendt kuglen i eget net.

Det lignede et hjemmehold på vej til en forudsigelig nedtur, da tribunen gav pokker i det hele.

Fraværet af indsats på banen udløste en massiv trodsreaktion fra lægterne.

Og det vækkede zombierne i striber.

Noget af det bedste denne sæson

AaB meldte sig pludselig ind i kampen. Det var nærmest som om de vågnede fra en tornerose-søvn og fandt ud, hvem de virkelig var.

Det som AaB leverede den sidste halve time presser sig ind som noget af det bedste efter sommerpausen.

Allan Sousa fik omsider lidt selskab fremme på banen og Anosike Ementa skulle ikke vente evigheder på, at holdkammeraterne kom til fra omegnskommunerne.

Det chancefattige opgør burde være blevet afgjort til AaB's fordel, da Oliver Ross ti minutter før tid fik et åbent hovedstød tæt under mål.

FC Nordsjælland endte dermed med at tage endnu et point og trække yderligere fra i toppen, mens AaB må indse, at krisen har bidt sig fast.

Det bliver fansene, der skal rejse dem fra dybet i første omgang, men fortsætter de med at have spillernes ryg, så er det ikke umuligt.

