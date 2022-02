Fantasiløse FCM-stjerner

Når Evander og Pione Sisto sætter sig ned for at se kampen mod AaB igennem, så bør de gøre sig selv den tjeneste at finde strimlen med Louka Prips aktioner fra kampen.

For AaB’s nummer 18 formåede at gøre alt det, som FC Midtjyllands kreative drenge skulle have leveret i Superliga-premieren.

Konstant med blikket fremad. I drev mod modstanderens mål. Og med en umiskendelig flair for at finde de giftige positioner centralt.

Idéen med friheden til Louka Prip var lige til en Oscar... Oscar Hiljemark. AaB's vikarierende cheftræner havde nemlig givet Prip fripas til at vandre. Dermed havde han opfundet kampens afgørende element.

Louka Prip dominerede begivenhederne især i første halvleg. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Betydningen af Louka Prips indsats på MCH Arena kan ikke overvurderes. Den sprælske AaB’er sørgede for at nordjyderne konstant virkede giftige i kampens første halve time.

Det var en kæmpe bedrift set i lyset af, at hans makker helt i front, Milan Makarić, allerede efter et kvarter begyndte at slå lidt opgivende ud med armene i den piskende februar-regn.

Selv uden en angriber til at udgøre en trussel over for FC Midtjyllands bolværk af et monsterforsvar, skabte Louka Prip så meget ravage, at nordjyderne var langt mere konkurrencedygtige end generalprøven i nullerten mod SønderjyskE havde givet håb om.

Og efter 28 minutter leverede Prip det fremstød, som skabte åbningen til Daniel Granli, der kunne bringe nordjyderne på sejrskurs.

Prip lagde op til åbningsmålet. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Den desperation, som scoringen skabte hos hjemmeholdet, var løfterig. Junior Brumado havde stor succes med at drive ud i ryggen på Anders Hagelskjær, der havde kæmpe udfordringer med at følge med.

Men det var meget sigende for indsatsen hos de guldjagende ulve, at det var den oversete brasilianer Charles Rigon, der skabte det uventede.

Ulvene skabte det fornødne til at have fortjent en udligning op mod pausen, hvor AaB-organisationen sejlede og Jacob Rinne heldigvis for nordjyderne havde taget handsker med.

To friløbere reddet fra Joel Andersson og Junior Brumado i løbet af de første 45 minutter siger alt om en kamp, hvor gæsterne havde marginalerne på de afgørende tidspunkter.

Bo Henriksens tropper var uskarpe på de store muligheder. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Det viste sig også efter pausen, hvor AaB fik taget brodden af det ventende FC Midtjylland-pres, da Kasper Waarst Høegh headede et hjørnespark ind til 2-0.

Omtrent samtidig røg Charles Rigon ned med en ankelskade, og det blev et varsel om en helt igennem møgpremiere for ulvene.

Så kunne Bo Henriksen sende de store debutanter i aktion i form af Vágner Love og Max Meyer som afløste Evander og Pione Sisto uden tilnærmelsesvist at have samme effekt som AaB’s tilgang fra Hobro.

FC Midtjylland havde med vinterens tilgange øget konkurrencen i truppen, men bredden rakte ikke noget som helst. Og det mest iøjnefaldende ved de tunge navne var, at Max Meyer atter havde valgt at klippe sine strømper totalt i smadder.

Ulvene er ikke ukendte med at komme skidt ud af en premiere, men måden det skete på giver dybe panderynker både i forhold til guldjagten, men også i forhold til den kommende returkamp mod PAOK i Conference League.

AaB kunne juble efter en stort set perfekt forårspremiere. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

AaB-direktør Thomas Bælum og sportschef Inge André Olsen kan dermed ånde lettet op.

Satsningen med at lurepasse i forhandlingerne om at frikøbe cheftræner Lars Friis undgik at komme under lup takket være den overraskende sejr, som stort set sikrer AaB adgangsbillet til mesterskabsslutspillet.

I stedet for at se et hold, hvor organisationen var ved at trevle op uden en cheftræner på bænken, så fremstod AaB superstramme og lignede i langt højere grad en medaljebejler end et hold i fare for at droppe ud af det fine selskab.