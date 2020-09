Farvel til AaB: Skifter Superliga-klub

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Lyngby har været i Nordjylland for at styrke truppen til den kommende sæson.

Offensivspilleren Rasmus Thellufsen er blevet købt i AaB og kommer til på en treårig kontrakt.

Det skriver Lyngby på sin hjemmeside.

Han tilbragte den forgangne sæson i tyske Hansa Rostock, hvor han spillede 18 kampe og scorede 4 mål på tværs af alle turneringer.

Men nu går turen til Sjælland og Lyngby, som skal forsøge at blive oppe i landets bedste fodboldrække for anden sæson i træk.

- Thellufsen er en spændende spiller i en god alder, men som også har erfaring fra både Superligaen, udlandet og flere ungdomslandshold, siger Lyngbys sportschef, Birger Jørgensen.

- Rasmus er både teknisk dygtig, udholdende og kan dække en del af de offensive pladser i forskellige systemer. Så vi er rigtig glade for, at vi kunne blive enige om en aftale, så Rasmus kan spille for os.

Lyngbys spillestil tiltaler 23-årige Thellufsen.

- Det er en god mulighed for mig, at jeg kan komme her og forhåbentlig komme op på et rigtig godt niveau. Så jeg er glad for at komme til Lyngby, og glæder mig til at komme i gang med sæsonen, siger Rasmus Thellufsen.

Lyngby begynder sæsonen hjemme mod netop AaB søndag i næste uge.

