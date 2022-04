FCK viste MesterClaesson

Løvernes seneste tilføjelse fra Rusland knuste AaB's drømme om point, og guldet glimter forude for Jess Thorups drenge

FC Københavns march mod guldet mødte den første alvorlige forhindring i Aalborg, og løverne endte med at bevise, at de allerede er i gang med mesterlære.

AaB's modige udfordring af guldfavoritterne var allerede ved at miste luft, da Jess Thorup begyndte at køre indskifterne på banen.

Først Paul Mukairo til at udfordre de trætte nordjyske ben. Og så i anden omgang såmænd bare Victor Claesson direkte fra Sveriges fejlslagne VM-jagt.

AaB's modtræk...? Kasper Høgh og brødrene Ross.

Det var billedligt talt lidt som at se en mæt løve tålmodigt og dovent kredse om en syg gazzelle.

Skulle AaB lykkes med at hive det ene point med ned i omklædningen, så havde de brug for alle marginaler.

Og dem fik de ikke. Jacob Rinne fik det meste af Lukas Leragers torso at føle, da han ti minutter før tid alene skulle ekspedere en drilsk ballonbold væk.

AaB-keeperens arm rakte ikke til mere end at sende bolden direkte ud i panden på Victor Claesson - og så viste FCK mesterskabsClaesson og snuppede endnu en sen sejr på en svær udebane.

Frispark til Rinne...? Hjemmepublikummet mente det bestemt, men dommer Michael Tykgaard holdt fast i sin vurdering af en fair duel - og videogennemsyn ændrede ikke på det.

AaB beviste gennem det meste af kampen, hvorfor Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting, anser AaB som bedste bud på bronzen.

Det er svært at forstå, at det AaB-mandskab, der søndag aften trodsede løverne, var det samme som for en måned siden som de første smed point til Vejle på eget græs.

Forskellen ligger i den uforlignelige vindervilje som den nytiltrådte cheftræner Lars Friis har injiceret klubben med.

Gennem den første time viste nordjyderne til fulde, at den overbevisende sejr over Brøndby på grundspillets sidste dag ikke var nogen tilfældighed.

Men FC København fik stille og roligt pillet brodden af sprælske Louka Prip og Malthe Højholt løb tør for brændstof.

Under Martí Cifuentes havde AaB formentlig stillet sig tilfreds med et point, men Friis-udgaven af AaB går efter sejren.

Og så begyndte sprækkerne at dukke op samtidig med, at Rasmus Falk frigjorte sig fra de defensive opgaver.

Det er misbrug af en god spiller at bruge Rasmus Falk til at patruljere foran bagkæden, men efterhånden som AaB gik døde for kræfter, kunne Falk liste frem og iscenesætte slutspurten.

Det gav en sen sejr og guldkursen virker stensikker.