Fest i Aalborg: FCK nedlagt

AALBORG (Ekstra Bladet): Der var nok at fejre i Aalborg denne søndag, hvor et propfyldt Aalborg Stadion hyldede både fortiden og nutiden.

Da heltene fra mesterskabet i 1999 var blevet hyldet behørigt, blev det nuværende AaB-hold båret frem til en 1-0-sejr over de danske mestre fra FC København.

Dermed er dette spændende og sprudlende AaB-hold med helt i toppen af Superligaen, mens københavnerne måtte æde sæsonens første nederlag og pointtab.

Det var Kasper Kusk, der efter 18 minutter for alvor sparkede festen i gang i Aalborg. Et hjørnespark endte ad omveje ved en helt umarkeret Kusk midt i feltet. Den forhenværende FCK’er viste stor coolness og sendte værterne i front med en kontrolleret afslutning ved nærmeste stolpe.

Herefter satte hjemmeholdet sig virkelig på begivenhederne. AaB kombinerede sig smukt frem til chancer, og særligt norske Iver Fossum ligner en mand, der giver en stor opfindsomhed og frihed på modstanderens banehalvdel.

Men det var Lucas Andersen, der med fem minutter til pause igen satte ild til banen. AaB-anføreren modtog bolden ved midterlinjen og satte herefter to-tre FCK-spillere i et vildt rush frem i banen.

Kun stolpen stod i vejen for, at Aalborg Stadion imploderede lydmæssigt.

FC København havde store problemer med at skabe chancer i Nordjylland. Det er tydeligt, at mestrene har store udfordringer med de offensive relationer. Ikke nok med at Dame N’Doye og Jonas Wind er væk – denne søndag havde Viktor Fischer lagt sig hjemme i hovedstaden med et maveonde.

Pieros Sotiriou og Michael Santos havde det mere end svært mod Okore og Kasper Pedersen, der sad på FCK’erne fysisk. Det betød, at Rasmus Falk skulle have en fod med i al offensivt, hvilket ofte var fint, men bare en streng for lidt at have. Pep Biel var vist også på banen ...

Første FCK-afslutning inden for rammen faldt efter en god halv time, da Santos forsøgte sig med en halvslatten krøller mod det lange hjørne. Den var læst af Jacob Rinne.

Det kunne også være blevet til en stor FCK-chance i begyndelsen af anden halvleg, da Michael Santos var ved at slippe fri. Indskiftede Rasmus Thelander faldt i løbeduellen med uruguayaneren, hvilket dommer Jakob Kehlet takserede til et frispark. Det så ud til, at Thelander lod sig falde i situationen ...

Efter en god FCK-periode, ansporet af et systemskifte til 3-5-2, tog værterne over igen efter en time. Først ramte en ellers usynlig Mikkel Kaufmann ydersiden af stolpen og få minutter senere fyrede Lucas Andersen et knastørt langskud mod den ene stolpe. Sten Grytebust fik vippet kuglen væk nede ved stolperoden.

FCK lagde det forventelige pres i slutminutterne, men det var Mikkel Kaufmann, der fik den største mulighed for at lukke helt ned, da han med et par minutter tilbage kom alene med Grytebust. Nordmanden blev på benene og reddede.

FCK-keeperen kunne dog ikke forhindre FCK's første Superliga-nederlag i sæsonen, og Ståle Solbakken må gå på landskampspause med store panderynker over offensiven.

