Forløsning i Aalborg

AaB brændte og brændte, men en enkelt sekvens med skarphed var alligevel nok til at sikre sæsonens første sejr

AALBORG (Ekstra Bladet): Der var chancer til en rigtig målfest, men det blev kun et enkelt mål, da AaB tog det nyt græstæppe i Aalborg i brug.

Først efter næsten en times ørkenvandring fik AaB langt om længe bolden forbi gæsternes mur af en målmand, Matej Delac.

Kroaten havde en stor aften og klarede en håndfuld kæmpe AaB-mulighederne.

Selv om anfører Tom van Weert scorede kampens enlige mål, burde hollænderen lige som Kasper Kusk have scoret flere mål.

På en god aften kunne begge have scoret to-tre mål.

Da det endelig lykkedes for Tom van Weert at få bolden i nettet, modtog han en bold fra Jacob Ahlmann langt ude i feltet og fik drejet rundt, inden han med et tørt hug scorede målet til 1-0.

Det blev ikke bedre med at omsætte chancerne i mål, da hjemmeholdet med godt 20 minutter tilbage skiftede aftenens to største syndere ud med Lucas Andersen og Timothe Nkada.

De første 45 minutter blev noget af en langgaber, og det blev ikke meget bedre, selv om AaB efter pausen forsøgte at skrue tempoet i vejret.

Hjemmeholdet havde ellers muligheder nok til at fåp sat fut i løjerne, men forhindrede en veloplagt .

Matej Delac, der især brillerede i mand mod mand duellerne.

Denne fik også en brat start, da AaB allerede efter 20 sekunder havde muligheden for at komme foran ved Iver Fossum.

Med sejren er AaB fortsat ubesejret, mens Horsens oig ikke mindst træner Jonas Dal har fået en dårlig start, og selv om et er sket før, er det svært at tro, at den første sejr kommer i næste runde, hvor modstanderen er formstærke Brøndby.

