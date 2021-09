Forventet milliontab: - En kalkuleret risiko

AaB spillede søndag en af sæsonens dårligste kampe, da nordjyderne faldt sammen mod Brøndby og Mikael Uhre.

Alligevel har AaB været én af sæsonens artige overraskelse og lægger stadig til i toppen af Superligaen, hvor forventningen er en plads fra nummer fire til seks.

På bundlinjen er der dog andre boller på suppen. AaB har udsigt til et underskud på 15-18 millioner kroner i indeværende regnskabsår.

Det er faktum her blot et år efter, at aalborgenserne smed 25 millioner kroner i klubkassen i en aktieemission.

Udsigten til blodrøde tal er dog ikke noget, der får administrende direktør Thomas Bælum til at vakle. Tværtimod er det ifølge direktøren en del af en sportslig plan om at gå benhårdt efter Europa netop i denne sæson.

- Jeg vil kalde det en kalkuleret risiko. Vi har en trup, der ser vanvittig spændende ud, og vi kunne sagtens have solgt spillere i det overståede transfervindue. Vi valgte at lade være, fordi vi gerne vil række ud efter sportslig succes, da vi mener, vi har truppen til at blande os i toppen i denne sæson, siger Thomas Bælum og afviser, at alarmklokkerne bimler i Aalborg.

Artiklen fortsætter under billedet.

Det er en afbalanceret Thomas Bælum, der står for regnskabet i Aalborg. Foto: René Schütze

- Vi polstrede os sidste år med salgene af Mikkel Kaufmann, Oliver Abildgaard og Patrick Olsen. Derudover fik vi tilført penge ved en aktieemission. Det gjorde, at vi, til trods for coronapandemien, kom ud med et overskud på cirka 12 millioner kroner. Derudover har vi en egenkapital på 91 millioner kroner.

- Når man ser på forventningerne til i år, så har vi afstået fra større spillersalg. Derudover har vi investeret i truppen, akademiet og Nordkraften samt vores fanoplevelse. Noget, der alt sammen skal styrke vores position i fremtiden, siger Thomas Bælum.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Holdt på truppen for sportslig succes

I fodboldverdenen er der groft sagt fem punkter, hvor klubberne kan tjene deres penge.

Sådan tjener klubberne penge: * TV-penge * Sponsorindtægter * Entréindtægter * Pengepræmier i Europa * Transfers

I AaB forventer man, at sponsor- og entréindtægter stiger igen i takt med coronaens tilbagetog. Spillersalg afveg man fra i dette vindue.

Derfor er det altså hovedsageligt tv-pengene og de helt store penge i Europa, som AaB håber at kunne få sine fingre i via den sportslige satsning.

- Det er klart. Vi står allerede til en fin udbetaling i tv-penge nu her, hvis vi kan holde vores placering. Europa-pengene er på lang sigt, men det er til gengæld også en massiv sum, der er at spille om. Det er ikke noget, vi forventer kontinuerligt, men det er heller ikke uden for rækkevidde.

- Det bliver selvfølgelig også nemmere at sælge spillere, hvis vi er med i toppen og kan vise os frem i Europa. Det er den balancegang, som vi fodbolddirektører skal gå sæson efter sæson.

Nøgletal i AaB: Årsresultat: 2017: 12,8 mio. kr. 2018: -22,8 mio. kr. 2019: -33,5 mio. kr. 2020: 11,8 mio. kr. 2021: Forventet -15-18 mio. kr. Egenkapital: 2017: 112,3 mio. kr. 2018: 89,6 mio. kr. 2019: 56,1 mio. kr. 2020: 92,8 mio. kr. (2021: Ca. 91 mio. kr.) Kilde: steenhouman.com Spillerbudget: Spillerbudget sommer 2019: 40 mio. kr Spillerbudget sommer 2020: 42 mio. kr. Spillerbudget januar 2021: 42 mio. kr. Spillerbudget sommer 2021: 44 mio. kr. Kilde: Tipsbladet



Vis mere Vis mindre

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Driften skal dækkes af transfers

Salget af Mikkel Kaufmann er tekstbog AaB-strategi. Arkivfoto: Jens Dresling

Det er ikke nogen hemmelighed, at AaB's regnskab skal bæres af spillersalg. Der er et underskud på driften.

- Det er fuldstændig korrekt. Men sådan er det i mange fodboldklubber. Det er også derfor, at AaB satser voldsomt på ungdomsakademiet og hele idéen med Nordkraften. Men de penge, som man kaster i akademiarbejdet, det tager tid, før frugterne for alvor kan høstes.

- Driften skal dækkes af transfers, og derfor har vi investeret mange af vores millioner i ungdomsafdelingen. Helt ned i de helt små ting som at købe flere læretimer til vores helt unge spillere.

- AaB's hold skal hovedsageligt bestå af akademister og spillere, som vi kan hente til Aalborg for at kickstarte karrieren og så sælge igen. Her er Iver Fossum et lysende eksempel. Vi har bemyndigelse til at lave endnu en aktieemission, men det er ikke planen, at det skal ske.

- At blive ved med at udvikle dygtige spillere, der er interessante for udenlandske klubber, og øge de kommercielle indtægter vil også fremover være de vigtigste kommercielle spor i vores forretningsmodel.

- Man kan se på de salgssummer, der er fra Superligaen, at det er en god forretning at sælge spillere. Særligt de helt unge spillere, som bliver solgt på potentiale.

Læs meget mere om Superligaens vilde millionbonanza på salgssiden denne sommer (+).

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ingen udenlandsk nødplan

Der er ikke udsigt til udenlandske investorer i Aalborg Boldspilklub af 1885. Foto: René Schütze

AaB er hele Nordjyllands hold. Det bliver klubben ved med.

Tidligere har udenlandske investorer udvist interesse for at investere penge i klubben, men der kommer hverken en Platek, Conway eller en Benham ind i den nærmeste fremtid.

- Det ligger ikke i kortene, at der skal en rig, udenlandsk ejer ind. Jeg har lært, at man aldrig skal sige aldrig i fodboldbranchen, men lige nu er AaB på de rette, lokale og regionale hænder.

- Vi er en sund fodboldklub, der skal løbe rundt lige under de allerbedste i landet. Jeg tror, vi har det femtestørste spillerbudget i landet, og det flugter fint med vores ambitioner plus minus en enkelt placering.

- Vores absolut største omkostning er udgifter til spillertruppen, så skulle der komme en ny krise i branchen, så er det nærmere der, vi kunne spare. Men det ligger heldigvis ikke i kortene lige nu, hvor der er god balance