Frustration i Aalborg: - Vi er fandeme skuffede

AALBORG (Ekstra Bladet): - Det er da klart en bitter fornemmelse, sagde en slukøret Frederik Børsting til Ekstra Bladet efter 2-1-nederlaget til Randers på hjemmebane.

- Vi er fandeme skuffede … Vi kom jo flyvende fra start! Men vi leverer bare en elendig start på anden halvleg. Og vi laver ganske enkelt alt for mange fejl, tilføjede AaB-kanten.

Aalborgenserne jagtede nemlig revanche for forårspremierens smertelige fadæse mod selvsamme Randers-mandskab. Men søndag tabte AaB altså et vigtigt skridt i den direkte duel om førstepladsen i Pulje 2.

Randers-profilen Saba Lobjanidze scorede to kasser på mindre end ti minutter i 2. halvleg, og pludselig var gæsterne på sejrskurs.

- De første minutter af 2. halvleg så beskæmmende ud. Vi var alt for ukoncentrerede ved de to mål, og det tager vi til efterretning, sagde AaB-træner Jacob Friis.

- Vi præsterede et hav af tekniske fejl i 2. halvleg - og det irriterer mig! Vi virkede ukoncentrerede og uinspirerede, og det ødelægger helhedsbilledet i dag, understregede han.

Frederik Børsting bringer AaB foran 1-0 mod Randers. Foto: Ritzau Scanpix

AaB-profiler savnet

De to kreative AaB-genier Lucas Andersen og Kasper Kusk sad begge ude med småskader til søndagens opgør mod Randers - og de to offensive esser var i den grad savnet på grønsværen.

Deres fravær vækker også bekymring hos Jacob Friis inden den ekstremt vigtige pokal-semifinale torsdag mod Brøndby.

- Det er endnu ikke afklaret, hvorvidt de to kan nå at bliv klar eller ej. Det må vi se på i morgen, men jeg håber virkelig ikke, det bliver et problem, siger AaB-træneren.

- Det bliver en kæmpe og sindssyg vigtig kamp, der kan redde hele sæsonen, hvis vi kommer i pokalfinalen - der er ikke noget, vi hellere vil. Og vi kan ikke præstere på torsdag, som vi gjorde i dag i 2. halvleg. Vi skal eliminere vores sjuskefejl - ellers bliver det op ad bakke på torsdag, understreger Jacob Friis.

Lucas Andersen bekræftede selv søndag overfor Ekstra Bladet, at et riv i ballen har voldt AaB-profilen problemer op til kampen mod Randers, og at han lige nu er tvivlsom til pokal-semifinalen.

- Jeg tror sgu, at alle hold ville savne både Lucas (Andersen, red.) og Kaspers (Kusk, red.) kvaliteter. Og det gjorde vi også i dag. Men derfor er der ingen grund til at lukke Randers tilbage i opgøret, sagde Frederik Børsting.

- Der skal andre boller på suppen torsdag. Vi skal være langt mere aggressive. Generelt skal 2. halvleg bare helt væk, tilføjede kantspilleren.

Randers topper efter første runde i gruppespillet Pulje 2 med 37 point - blot et enkelt point foran AaB.

Torsdag skal AaB op imod Brøndby på udebane i den ene semifinale i pokalturneringen.

