Fyringstruet Friis: - Kæmpe forløsning

Lars Friis har ikke selv lagt skjul på, at sejrstørken siden midt i april har givet ham prædikatet ’fyringstruet’ i AaB.

Humøret var endelig højt igen for Lars Friis ... Foto: René Schütze

Derfor var det naturligt en lettet AaB-chef, der mødte pressen efter sejren over Brøndby.

- Det her, det er meget større end mig. Men jeg ville lyve dig direkte op i hovedet, hvis ikke jeg sagde, at det var en kæmpe forløsning. For spillerne, fansene, byen og selvfølgelig også Lars Friis, sagde AaB-træneren og fortsatte.

Glæde i AaB-lejren. Foto: René Schütze

- At være en cheftræner i en fodboldklub er en udsat position. Sejre kan som regel ændre meget, men jeg kan med stolthed sige, at der ikke har været sprækker i truppen eller klubben i denne periode.

- Der har været dyb skuffelse over, at vi ikke har vundet, men når vi vågner mandag morgen, så har vi en ny følelse, og den er ekstra god, fordi vi gjorde så sindssygt meget rigtigt mod Brøndby. Det er denne vej, vi skal videre af.

Mathias Ross blev helten i Aalborg. Foto: René Schütze

Cheftrænerens fortælling blev i høj grad bakket op af matchvinder Mathias Ross, meget fint forklarede, at forskellen på uafgjort og sejr var langt større end bare to point.

- Det betyder alt, at jeg fik den stanget ind til sidst! Vi har hørt på så meget siden april, hvor vi vandt senest, og det er klart, at det sætter sig mentalt, når der går så lang tid mellem sejrene. Vi har været under pres fra alle leder og kanter, lød det fra Mathias Ross, der understregede sin pointe.

- Der var flere af mine holdkammerater, der havde glemt, hvordan sejrssangen gik. Nu er det vigtigt, at vi holder fast og bliver ved med at bygge på næste uge, for jeg synes, der er masser at bygge på.

