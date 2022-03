Gigantisk kiks: Hvordan er det muligt?

To meter fra et tomt mål ryger bolden alligevel over.

AaB-spiller Anders Hagelskjær missede sæsonens måske største chance.

Efter et dårligt hjørnespark for AaB, fik Kusk hamret bolden ind foran Brøndbys mål igen, hvor den 25-årige back blot skal strejfe bolden med en inderside, for at den går i mål.

Den går dog over mål til ærgelse for nordjyderne.

Se episoden i videoen øverst.

AaB fik dog et straffespark få minutter efter og er i skrivende stund foran 1-0.

Hvis de bolsjestribede tager sejren, ligger de kun to point efter Brøndby i tabellen.

Brøndby har ikke tabt i Superligaen siden 5. december, hvor det blev et 0-2 nederlag til FC Midtjylland.

Søndag er sidste spilledag i grundspillet i Superligaen.

Du kan følge alle kampene live her.