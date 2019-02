Glens katastrofe-start: SønderjyskE slagtet igen

AALBORG (Ekstra Bladet): Det har været en fuldstændig horribel begyndelse for Glen Riddersholm på cheftrænerposten i SønderjyskE.

Fredag aften blev situationen forværret yderligere, da AaB tildelte sønderjyderne en snitter på 3-0.

Dermed kan Glen Riddersholm notere sig for nul point og en målscore på 0-7 efter tre kampe som cheftræner! Paradoksalt nok efter en ganske okay indsats fra sønderjyderne, hvor man ikke ville have løftet voldsomt på øjenbrynene, hvis det var endt med pointdeling i Aalborg.

SønderjyskE var tæt på at tage føringen, da Christian ‘Greko’ Jakobsen efter et kvarters penge fyrede et tordendrøn mod stolpen.

Grekos hammer havde kurs direkte mod hjørnet, men for fjerde gang dette forår måtte sønderjyderne lade sig spise af med et stolpeskud. Det er ikke et hold, man vil udfordre i crossbar challenge for tiden.

SønderjyskE formåede at presse et ‘shaky’ AaB-forsvar i bund i en god periode, men ja, det er stolpe ud for sønderjyderne.

Det straffede AaB efter en lille halv time, da dommer Sandi Putros blæste for straffespark. Christian Greko holdt lidt for godt og lidt for længe fast i Oliver Abildgaard på en dødbold.

Sådanne forseelser dømmes sjældent, men set fra pressepladserne, så kan Putros i hvert fald sagtens forsvare at fløjte det straffespark, som Tom van Weert omsatte med møje og besvær via Sebastian Mielitz’ ene hånd.

Det gav nordjyderne blod på tanden, og hjemmeholdet kom langt bedre med i fredagsløjerne.

Det med blod på tanden skal endda tages bogstaveligt, for Lucas Andersen omsatte med et minut til pausen AaB’s genvundne overtag til en 2-0-føring, da han med blod i munden gik til et frispark uden for feltet.

Stille og roligt krøllede Aalborgs hjemvendte søn frisparket ind i det korte hjørne helt nede ved jorden. Den burde Sebastian Mielitz have gjort mere ved, selv om kuglen sad yderligt.

Lucas Andersen sekundet før han scorede direkte på frispark. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Glen Riddersholms tropper kom ud med fornyet energi til anden runde, og rent spillemæssigt ser det slet ikke så sort ud for SønderjyskE, som ellers både tabellen og regnskabet under den ny chef viser.

Men facts er facts, og faktum er, at det er svært at se, hvem der skal begynde at omsætte SønderjyskE-chancerne til mål. Topscorer i klubben er Mart Lieder, med fire mål, og hollænderen kommer aldrig i nærheden af det scoringssnit, som han kom til klubben med fra Holland. Han får i nuværende forfatning svært ved at komme over de fem scoringer.

SønderjyskE gjorde meget rigtigt, men AaB gjorde det, som virkelig tæller i fodbold. Efter en 2. halvleg på hælene dukkede, en i øvrigt fornemt spillende, Kasper Pedersen op på et hjørnespark og lukkede affæren på en halv chance.

Dermed melder AaB sig helt ind i kampen om mesterskabsslutspillet og fik tre tiltrængte point på hjemmebane.

AaB-spillerne jubler over en scoring i forårets første sejr. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

