Godt nyt for AaB-træner: Bliver hjemme hos kræftsyg datter

AaB’s Superligatrup må undvære cheftræner Jacob Friis på træningsturen til Málaga.

For hans fireårige datter, der i efteråret fik konstateret leukæmi, skal gennemgå et operationsforløb på Rigshospitalet i København, og det bliver naturligvis med familien omkring sig.

Det fortæller han til Nordjyske fredag.

Situationen er den, at det er lykkedes at finde en donor, så datteren kan gennemgå en knoglemarvstransplantation i løbet af februar.

- Jeg ser det slet ikke som noget valg. Jeg vil selvfølgelig være der 100 procent for hende i den her fase, som er helt afgørende for, at hun forhåbentlig kommer godt ud på den anden side af behandlingen i løbet af foråret, siger Jacob Friis til Nordjyske.

Datteren er allerede indlagt på hospitalet med henblik på forundersøgelser, klargøring og endelig selve operationen. Og det med den nærmeste familie omkring sig.

Jacob Friis tilføjer, at der selvfølgelig er glæde over, at det er lykkedes at finde en donor, men at der er risici forbundet med en sådan operation.

Skal bekæmpe de sidste kræftceller

- Og så er der selve transplantation, som bestemt ikke er uden risiko. Men lægerne har vurderet, at risikoen for tilbagefald er endnu større, hvis man lader være, fortæller han.

Håbet er, at datterens krop med de nye stamceller vil kunne danne nyt og sundt blod og dermed kunne bekæmpe de kræftceller, som kemoterapien ikke har taget.

AaB meddelte i slutningen af oktober, at Jacob Friis ikke ville være til stede i superligakampen mod SønderjyskE, da man var blevet klar over, at datteren led af leukæmi.

Samtidig blev det meldt ud, at cheftræneren tog en pause fra sit job, men der gik ikke mange dage, før han var tilbage på sidelinjen. Det skete i ligakampen mod FC Midtjylland i begyndelsen af november.

- Det var dejligt at få tankerne hen på andet end kemo og sondemad, som er det, min familie må forholde sig til lige nu. Jeg drøftede med min familie, hvornår jeg skulle vende tilbage. Lørdag traf vi beslutningen om, at jeg skulle tilbage mod FCM. Enten min kone eller jeg vil altid være hos min datter, men min luft og ilt væk fra det hele er AaB, sagde han.

