Hånede Brøndby-fans: - God lir

Louka Prip spillede en stor kamp for AaB og blev dobbelt målscorer mod Brøndby i nordjydernes udklassering af mestrene.

Efter scoringen til 1-0 løb Louka Prip ud og fejrede kækt sin scoring med Brøndby-fansene, der bestemt ikke satte pris på gestussen.

Men der er særlig forklaring på stikpillen.

- Jeg spillede ungdomsfodbold i Brøndby, hvor det ikke sluttede så godt, inden jeg skiftede til Hvidovre. Derfor var fejringen en lille pay back, lød det fra Louka Prip, der dog ikke havde onde intentioner.

Louka Prip tilbage i AaB-flokken efter en hilsen til Brøndbys medrejsende fans. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Nej, det er spas og løjer. Jeg har også gjort mig upopulær i Parken på den måde. Det er længe siden, jeg spillede i Brøndby, så det var egentlig god lir, men dog men bid i, lød det fra den dobbelte målscorer, der havde overtaget straffetjansen fra Iver Fossum.

- Vi har ikke nogen fast skytte. Det foregår på fornemmelse. I denne kamp havde jeg en god fornemmelse og sparkede også begge ind, sagde Louka Prip og konkluderede.

- Vi tager det stille og roligt, at vi slog Brøndby 3-0. Det går hurtigt i fodbold, men vi bliver svære at slå, hvis vi spiller så godt de næste ti kampe.

Der var bedre stemning under fejringen, da Prip satte sin anden scoring i nettet. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

