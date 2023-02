Hamrén indrømmer: Savnede opbakning fra AaB-boss

Krisen kradser fortsat i AaB, og efter nederlaget til FCK, indrømmede Erik Hamrén, at han tidligere på ugen savnede opbakning fra klubbens direktør

PARKEN (Ekstra Bladet): - Hvor er det hver især, I er fra?

Erik Hamren skulle lige have styr på journalisterne fra den skrevne presse, da han efter 0-1-nederlaget til FC København skulle svare på spørgsmål.

Kort tid efter var han klar over, hvor Ekstra Bladet stod, og han tog herefter fat i kraven på mediets udsendte, mens han med et stort smil gestikulerede, at undertegnede skulle forsvinde.

Der var plads til både smil og jokes, da Erik Hamrén viste overskud på trods af den alvorlige situation i klubben. Foto: Tariq Mikkel Khan

Der var masser af overskud at spore hos den svenske AaB-træner på trods af Ekstra Bladets historie, der onsdag ramte som en bombe i den kriseramte klub og beskrev, hvordan ledende spilere i truppen er utilfredse med cheftræneren.

Ikke lang tid efter kom den alvorlige mine dog frem.

Annonce:

Erik Hamrén, der kalder historien for løgn, indrømmer nemlig, at han savnede opbakning fra klubbens administrerende direktør og sportschef, Thomas Bælum, der i første omgang forholdt sig tavs, da Ekstra Bladets historie kom ud.

- Han sagde det til mit ansigt, men selvfølgelig havde jeg ønsket, at han gik ud med det også, som flere andre gjorde senere. Det må jeg sige. Men han sagde det til mit ansigt.

AaB havde et par store chancer undervejs, men kunne ikke stå imod FCK's pres søndag aften. Foto: Tariq Mikkel Khan

Men selvom krisen for alvor kradser i det nordjyske, og søndagens nederlag til FC København forværrede situationen, så har den erfarne cheftræner en klar fornemmelse af, at ledelsen i AaB fortsat har opbakning til ham.

- Selvfølgelig ved jeg som træner, at det vigtigste er at vinde kampe. Men jeg føler, at jeg har opbakning fra ledelsen, og så må vi se.

- Vi skal skrabe så mange point sammen som mulig. I dag (søndag, red.) spiller FCK en rigtig god kamp, men vi viser god attitude og viser flere af de ting, jeg gerne vil se, ligesom jeg også så mod AGF. Så kommer resultaterne. Det er jeg sikker på.

Søndagens nederlag betyder, at AaB fortsat indtager en placering som nummer 11 i Superligaen, mens FC København fortsat ligger nummer tre bag Viborg og førerholdet, FC Nordsjælland.