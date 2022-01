Har talt med AaB: Her er prisen

Det trækker op til et trænerskifte i AaB, hvor Martí Cifuentes snart rejser til Sverige og Hammarby.

Ekstra Bladet kunne tidligt fredag morgen afsløre, at AaB har kastet kærligheden på Thomas Thomasberg som afløseren på trænerposten.

Martí Cifuentes skifter snart AaB-logoet ud på træninsdragten. Foto: René Schütze

Faktisk er interessen så konkret, at AaB og Thomasberg allerede har haft den første indledende snak. Det fortæller flere kilder til Ekstra Bladet, der samtidig bekræfter, at Thomasberg er den klare førsteprioritet i Aalborg.

Det er dermed ikke sagt, at den succesfulde Randers-træner allerede har pakket tasken og sat kursen nordpå. Men den første kontakt er etableret, og Thomas Thomasberg har tidligere til tv-programmet Offside udtalt sig i positive vendinger om sin tidligere klub AaB.

- Når man er nordjyde og har stået på stadion som lille dreng, så er det da en klub, man holder af. Selvfølgelig er det det, lød det fra Thomasberg i tv-programmet, da AaB i sin tid skulle finde en afløser for Jacob Friis.

Der er selvfølgelig også det faktum, at Thomas Thomasberg og Randers FC forlængede kontrakten i maj, så aftalen nu løber frem til 2025. Dermed kan Randers teoretisk sætte foden ned og afvise tilnærmelserne.

Søren Pedersen (tv) skal måske kigge sig om efter en ny makker i Randers FC. Foto: Claus Bonnerup

Sådan spiller klaveret bare ikke i Kronjylland. Søren Pedersen og co. har ry for at opfylde ønsker fra spillere og stab, der gerne vil videre i karrieren.

Én ting er også at have en spiller på kontrakt, der ellers gerne vil videre i teksten. Noget andet er at have en chef for hele spillertruppen, der ønsker at være andetsteds.

Derfor lader Randers sig nøje med at tage sig godt betalt for Thomasberg, hvis han ønsker et skifte til AaB. Ekstra Bladet forstår, at prisen skal på den anden side af to mio. kr., hvilket vil være en pæn sum for en cheftræner.

Snakken mellem AaB og Thomasberg skal i første omgang forstås som en føler mellem parterne, og Thomasberg er i tænkeboks om, hvorvidt et skifte fra Randers FC til AaB er et skridt op ad karrierestigen her og nu.

