- Havde intet at tilbyde min familie

Jacob Friis er nødt til at droppe drømmejobbet for at være der for sin kræftramte datter

AALBORG (Ekstra Bladet): Fredag morgen sætter Jacob Friis sig i sin bil med retning mod Rigshospitalet i København.

Det har han, desværre, gjort mange gange før, da datteren Luna stadig kæmper med eftervirkningerne af sin leukæmisygdom og den efterfølgende stamcelletransplantation.

Men for første gang bliver køreturen uden dårlig samvittighed for Jacob Friis.

Torsdag kom det nemlig frem, at han har sagt sit drømmejob som Superligacheftræner i AaB op for at prioritere sin familie.

- Det har været en sindssyg hård beslutning, men ikke en svær beslutning. At være Superliga-træner er et job, der kræver al fokus og energi. Sådan har jeg i hvert fald haft det. Man er på job 24 timer i døgnet. Det kan jeg ikke længere byde min familie, siger Jacob Friis, da Ekstra Bladet møder ham i Aalborg.

- Det er ikke sket nogen forværring i sygdommen. Hun har ikke fået noget tilbagefald, men når man har været igennem en stamcelletransplantation, så er der bare risiko for en masse bivirkninger.

- Luna kæmper stadig med bivirkninger, og vi ved ikke, om det varer to uger eller halvandet år, før de forhåbentlig forsvinder. Jeg kan ikke byde hende og resten af familien at følge hendes sygdom fra sidelinjen som et perifært familiemedlem. Jeg er hendes far, og jeg vil være der 100 procent for hende.

Da det kom frem for ca. et år siden, at Luna var blevet syg, valgte Jacob Friis at forsætte som cheftræner i den klub, han har været en del af hele sit liv. Med familiens opbakning.

Jacob Friis' kone, Merle, har udfordret ham på, om det nu også er den korrekte beslutning at forlade jobbet som AaB-chef, og det er der ingen tvivl om længere efter moden overvejelse.

- Jobbet i AaB har været min største drøm, men det har samtidig suget al min energi. Jeg havde intet at tilbyde, når jeg kom hjem fra arbejde. Jeg kan ikke længere leve med at komme hjem og smide mig i sofaen uden at have kræfter til at lege med mine børn eller bare være der for dem, siger Jacob Friis.

- Jeg har ikke fortrudt, jeg fortsatte for et år siden, men uvisheden er blevet for hård. Hvis jeg vidste, Luna ville blive rask om en måned, så kunne jeg knibe ballerne sammen og fortsætte. Men jeg har kunnet mærke på mig selv, at prioriteterne ikke var i orden.

- Jeg kan bare ikke længere. At være Superliga-træner er som at leve et liv i overhalingsbanen. Når jeg så er kommet hjem til iltflasker, hjertemedicin og sondemad over det hele, så fortsætter man i højeste gear.

Hvornår traf du beslutningen?

- Jeg har tænkt over det siden sommerferien, men da først vi startede op igen, så blev jeg suget ind i jobbet på ny. Men da jeg kørte hjem fra Parken efter sejren over FCK for nogle uger siden, og jeg igen havde dårlig samvittighed og ondt i maven over at være væk fra familien, så blev det klart for mig, siger Jacob Friis og fortsætter.

- Med denne beslutning er jeg også sikker på, at mit privatliv ikke går ud over AaB, og jeg ser frem til at fokusere 100 procent på min familien nu. Det bliver befriende at sætte sig i bilen mod Riget og ikke spekulere på, hvordan vi bedst presser højt mod Brøndby på søndag.

