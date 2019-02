Heltens blodige trick: Sådan 'snød' han dommeren

Lucas Andersen måtte skjule blodet i munden for ikke at blive sendt ud på sidelinien af dommeren, da han skulle sparke frispark

Lucas Andersen blev igen helten for AaB, da han i slutningen af første halvleg satte et direkte frispark ind bag Stefan Mielitz og sendte AaB på 2-0 og sejrskurs mod SønderjyskE.

Men det var ikke kun på grund af sin listige sparketeknik, AaB’s fortabte søn blev målscorer. Han var nemlig nødt til at ‘snyde’ dommer Sandi Putros, da han havde fået én på hovedet, da Marcel Rømer begik frisparket kort forinden.

- Jeg kunne tydeligt mærke, jeg blødte i munden, og da jeg satte hånden op, kunne jeg se, det var ret voldsomt. Men jeg var nødt til at skjule det for dommeren, for jeg havde en fornemmelse af, jeg ville sparke bolden ind, sagde Lucas Andersen og fortsatte.

- Jeg var meget opmærksom på ikke at få blod på trøjen og ellers holde munden lukket, da jeg gik til bolden. Jeg synes, det var en passende hævn for den albue i ansigtet, som jeg fik af SønderjyskE-spilleren, sagde Lucas Andersen med et smil på sin let hævede læbe.

Dommer Sandi Putros havde ikke lyst til at stille op til interview efter kampen, så han svarede hverken på Lucas Andersens blodige mundtøj eller Glen Riddersholms kritik af dommerens generelle præstation fredag aften.

Set med objektive briller dømte Sandi Putros slet ikke så tosset…

På tv-billederne kunne det tydeligt ses, at Lucas Andersen blødte fra munden, da holdkammeraterne tiljublede ham. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Med dommerhjælp eller ej fik AaB en tiltrængt hjemmesejr og fik slettet titlen som Superligaens ringeste hjemmehold denne sæson.

Det betyder meget, når man går ind i en sindssyg tæt duel om top-seks, hvor to af de resterende tre grundspilskampe foregår på eget græs.

- Det var en kæmpe forløsning og tre vildt vigtige point foran vores egne fans, sagde en tydeligt lettet Oliver Abildgaard efter kampen og fortsatte.

- Vi fik nulstillet den her kedelige statistik, som du taler om, og i en så tæt liga så er det kun tre point, der virkelig rykker og gør det sjovt at komme hjem og se på livescore.

- Sønderjyske-lejren er ikke tilfreds med det straffespark, du fik tilkendt. Var der straffe?

- Jeg synes sagtens, dommeren kan dømme den. Men han er dommer. Jeg er spiller. Jeg følte i hvert fald, jeg blev holdt ret tydeligt af deres spiller - og det var ikke i ét sekund. Det var tre-fire sekunder, og det håber jeg, tv-billederne viser.

