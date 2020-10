Hiljemark dumpet af FCM - AaB-chef ikke nervøs

Mandag skriver Ekstra Bladet, at Oscar Hiljemark dumpede et lægetjek i FC Midtjylland, inden han skrev under på en treårig aftale med AaB.

Den svenske midtbanemand gennemgik i 2019 en hofteoperation, og efterveerne fra den gjorde, at FC Midtjyllands medicinske stab ikke kunne blåstemple Oscar Hiljemarks lægetjek.

Samme konklusion nåede man som bekendt ikke frem til 130 kilometer mod nord, men i AaB er der ingen frygt for, at Oscar Hiljemark går i stykker.

Det fastslår sportschef Inge André Olsen.

- Når vi er ved at hente en spiller, tjekker vi ham altid grundigt, men det er nogle forhold, jeg ikke kan udtale mig om på grund af loven om databeskyttelse - det er kun Oscar, der kan det i det her tilfælde. Men jeg kan sige, at vi fik grønt lys fra vores lægestab, og så kørte vi på, siger AaB's sportschef til tipsbladet.dk.

Superligaen Indefra: AaB-scoop dumpede i FCM

Han fastslår, at han ikke har andet indtryk end, at Oscar Hiljemark er i fin form, og at han ikke er hæmmet af sin tidligere hofteoperation.

- Han spillede 85 minutter mod FC København, han spiller i aften, og jeg ser ham hver dag til træning. Han ser godt ud, og det var som sagt også den melding, jeg fik fra lægestaben efter hans lægetjek. Der blev givet grønt lys, og nu glæder vi os over, at vi råder over en spiller, der er kommet til AaB med store ambitioner og en masse sult efter at gøre det godt, siger Inge André Olsen.

Bliver du slet ikke nervøs, når du hører om hans dumpede lægetjek i FC Midtjylland?

- Nej, det gør mig ikke nervøs. Hvis du scanner en fodboldspiller fra top til tå, vil du helt sikkert kunne finde noget på langt de fleste. Fodbold er en hård sport, som slider på kroppen, men jeg har ingen betænkeligheder ved Oscar, fastslår sportschefen.

Oscar Hiljemark og holdkammeraterne møder Vejle Boldklub klokken 19.00. Her ventes den svenske midtbaneprofil at få genvalg i startopstillingen.

