Historisk AGF-succes: På vej mod Europa

Det er AGF i rekordhumør, som er på vej ud i Europa.

’De hviie’ har ramt en sjælden sejrsstime og for anden uge i træk satte de ny rekord.

Med den sjette sejr i træk skaffede aarhusianerne sig med 1-0 i den første af to play off-kampe mod AaB det bedst mulige udgangspunkt inden returmødet næste søndag.

Det er aldrig tidligere sket for AGF at vinde først fem, dernæst seks kampe i streg i Superligaen.

Selv om AGF for anden kamp i træk måtte undvære det nye målkonge Patrick Mortensen, kunne gæsterne med et sent mål gå til pause med et af de vigtige udebanemål, som i sidste ende kan komme til at tælle dobbelt.

Målskytten var Jakob Ankersen, som blev spillet fri af den energiske Mustafa Amini.

AGF-keeper Grabara redder og holdt målet rent. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Forinden havde træværket tre gange været i vejen.

AaB’s Tom van Weert saksesparkede allerede efter seks minutter på overliggeren, inden AGF’s Mustapha Bundu seks minutter senere drejede et indlæg på stolpen.

Senere havde Alexander Ammitzbøll et skud på indersiden, så det var sort uheld, at der ikke blev scoret mere end et enkelt mål i 1. halvleg.

Selv om hjemmeholdet fik sat et pres ind i de sidste 45 minutter, kom nordjyderne aldrig til de store chancer.

AaB var ellers blevet forstærket med sin topscorer Lucas Andersen, men der var meget lidt, som lykkedes for ham.

Så det var fuldt fortjent, at formstærke AGF kunne trække sig tilbage med en sejr over de rød/hvide spillere, som ustandseligt blev presset af en aggressivt spillende modstander.

AaB havde inviteret til afskeds- og farvelkamp for en række spillere, deriblandt tre af de danske mestre fra 2014, anfører Rasmus Würtz og viceanfører Kasper Risgaard, som begge stopper samt Kasper Pedersen, som er på vej til Norge med sin norske kæreste.

Det var en dag, som også var en stor hyldest til de to, som startede med, at de blev modtaget af en ’langsidelang’ tifosi med deres portrætter. Efter slutfløjtet var afsked i en af de tilstødende Stadionhaller.

Kun Kasaper Risgaard fik lov at optræde en måske sidste gang på Aalborg Stadion, da han blev sendt på banen midt i 2. halvleg uden at han kunne gøre en forskel.

Se også: Skuffer Tøfting: Brøndby-bomber skylder flaske vodka

Sådan gik det: Vinterens 11 pletskud og forbiere

Romerlys og maveplaskere - de skøreste kampe i Superligaen