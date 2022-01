Hobro-angriber scorer kontrakt i AaB under Malta-tur

Hobro-angriberen Kasper Høgh skal de kommende år gå på måljagt for AaB i Superligaen.

1. divisionsklubben gav i sidste uge den 21-årige fodboldspiller lov til at rejse med AaB på træningslejr på Malta, og det har fredag udmøntet sig i et klubskifte og en kontrakt frem til sommeren 2026.

Sportschefen i AaB, Inge André Olsen, ser et stort potentiale i Høgh, der i denne sæson har scoret fire gange i 12 kampe for Hobro.

- Kasper Høgh er en angriber med kant, og han har både fart, er fysisk stærk og kommer til chancer, og disse kompetencer skal vi nu i fællesskab forsøge at udvikle og forløse yderligere, siger Inge André Olsen til AaB's hjemmeside.

Kasper Høgh nåede blot et halvt år i Hobro. Angriberen har tidligere spillet i Randers og spillet ti kampe på de danske ungdomslandshold.

Han glæder sig over, at Hobro har været villig til at slippe ham efter få måneder.

- Jeg er utrolig taknemmelig og vil gerne takke alle i Hobro for at have været med til at kickstarte min karriere, og jeg ønsker klubben alt det bedste fremover, siger Kasper Høgh.

AaB møder fredag østrigske WSG Tirol under træningsopholdet på Malta.