Intern uro i AaB: 'Gammeldags og dårlig træning'

Spillertruppen i AaB er begyndt at miste troen på, at Erik Hamrén kan redde holdet fra nedrykning med sine idéer

AaB fik den værst tænkelige indledning på foråret, da AGF fredag rejste fra Nordjylland med alle tre point.

Men endnu værre er, at håbet om overlevelse begynder at krakelere internt i spillertruppen.

Flere af hinanden uafhængige kilder fortæller således til Ekstra Bladet, at flere af de ledende AaB-spillere har været til møde med adm. direktør Thomas Bælum for at lufte deres utilfredshed med cheftræner Erik Hamrén.

Flere spillere har været ved direktør Thomas Bælum (th) og udtrykt bekymring ved situationen i AaB. Foto: René Schütze

Vinterpausen brugt dårligt

Helt konkret går kritikken på, at den daglige træning er for dårlig, og spilsystemet i truppens øjne er forkert.

Den lange vinterpause i Superligaen er således blevet brugt dårligt i Aalborg, lyder kritikken fra flere spillere øverst i hierarkiet, der ikke ønsker at stå frem med navn.

Erik Hamréns idéer beskrives som 'gammeldags', ligesom forholdet til 'tiki-taka-spillestilen', som Hamrén insisterer på at holde ved, er ude af trit med den situation, som klubben befinder sig i.

Til dagligt står assistenttræner Oscar Hiljemark for en stor del af den praktiske træning, og selv om den tidligere spiller er vellidt, ligesom Hamrén i øvrigt, så vurderes Hiljemark for uerfaren til at håndtere træningerne i denne periode, hvor AaB kæmper for livet mod nedrykning.

AaB blev den lille mod AGF og stirrer direkte mod nedrykning. Foto: Claus Bonnerup

Lille tro på overlevelse

Alt dette sammenholdt beskriver flere spillere stemningen i truppen, som om 'troen på overlevelse under Erik Hamrén er forsvindende lille'.

Det andet essentielle kritikpunkt i Aalborg er spillestilen.

Flere kilder fortæller til Ekstra Bladet, at en stort set samlet spillertrup foretrækker et femback-system med tre centrale forsvarsspillere.

Fireback-systemet skaber utryghed i bagerste geled, ligesom flere af de nye AaB'ere er blevet hentet ind til at spille i en femmandskæde, da de kom i vinter.

Erik Hamrén er kommet i intern modvind i Aalborg. Foto: Lars Poulsen

Uenige om systemet

Derfor har det skabt stor frustration, at Erik Hamrén har holdt fast i firebackkæden i indledningen på foråret - og nu er Anders Hagelskjær endda solgt til Norge, så mulighederne bliver endnu færre i backkæden.

Ekstra Bladet har præsenteret kritikken for AaB og adm. direktør Thomas Bælum. AaB har ingen bemærkninger til Ekstra Bladets historie, lyder det.

Ekstra Bladet har også forsøgt at få en kommentar fra Erik Hamrén til artiklen, men den svenske cheftræner har ligeledes 'ingen bemærkninger' til artiklen.

AaB møder søndag FC København i Parken.

