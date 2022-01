Irriteret AaB-boss langer ud efter Randers

Torsdag kunne Randers FC fortælle, at Thomas Thomasberg bliver i klubben trods vedvarende spekulationer, der har sendt ham i retning af AaB.

Selvom den nordjyske klub ikke kan få fingrene i Thomasberg, så tager AaB's sportschef Inge André Olsen den videre proces med ophøjet ro, det skriver Nordjyske:

- Det har stået på i ti dage nu, og som en professionel fodboldklub har vi naturligvis flere kandidater på bordet og kører nogle parallelle forløb. Så vi har på ingen måde spillet alle vores penge på én hest.

Selvom han ikke er interesseret i at gå i detaljer omkring forhandlingerne, så har AaB fortsat Thomasberg på blokken, og så er han iøvrigt ikke imponeret af Randers FC's måde at kommunikere på:

- De mennesker, som vi snakker med, skal kunne stole på, at vi holder fortroligheden. Jeg ved ikke, hvorfor Randers har haft et behov for at kommentere på dialogen omkring Thomasberg, men det hele er jo et meget taktisk spil, og jeg vil da mene, at han stadig står på vores blok.

Han påpeger samtidig, at de udover Thomasberg har flere navne på listen, som lige nu er på kontrakt i andre klubber, og derfor handler det mange gange om penge i forhold til at kunne købe en træner fri.

