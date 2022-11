Iskold luft efter kæmpe drama

Der var dagen derpå ingen sympati at spore blandt AaB-spillerne i forhold til Yahya Nadrani..

AaB-spillerne virkede efter pokalsejren over Middelfart onsdag eftermiddag på ingen måde som en gruppe, der havde været førstehåndsvidner til en gigantisk uretfærdighed omkring Yahya Nadrani, da franskmanden tirsdag blev smidt ud af AaB-truppen.

Anfører Lars Kramer har været en af de AaB-spillere, der har været tættest på konfrontationen mellem Yahya Nadrani og Younes Bakiz.

- Vanskelig situation som AaB befinder sig i. Tilmed mistede I så en af dine holdkammerater i går. Hvordan vil du beskrive situationen i AaB lige nu?

- Det kunne være bedre. Det er vanskeligt med alt, der foregår.

- VI har snakket sammen i truppen om, at vi bliver nødt til at holde sammen. Vi er 23 spillere og staben, og vi bliver nødt til at lukke for alt det, der sker uden for.

- Der er fire dage tilbage, og så har vi en kamppause, hvor vi kan begynde at genopbygge det her.

- Som del af anførergruppen, hvordan har det været at opleve en spiller forlade det hele?

- Det er ikke den første spiller, der forlader os.

- Men omstændighederne?

- Omstændighederne er selvfølgelig triste for alle - også ham.

- Støtter du klubbens beslutning? Var det berettiget?

- Det er ikke spillerne, der afgør det. Det er træneren og ledelsen.

- Vi må bare stå sammen, hvis én falder fra. I anførergruppen må vi bare få truppen til at stå sammen. Klimaet mellem spillerne er i dette øjeblik godt.

- Det lyder som støtte til beslutningen. Du lyder ikke som en spiller, der står og banker hovedet ind i væggen over at miste den holdkammerat.

- Nej, vi skal bevare optimismen. Vi har spillere der kan træde ind på hans plads, så det er ikke et stort problem, at han er væk.

Younes Bakiz kom i klemme på mange måder i forbindelse med Silkeborg-kampen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er Lars Kramer en af de spillere, der har været tættest på og ved mest om alvoren i det, der er foregået mellem Younes Bakiz og Yahya Nadrani.

Lars Kramer måtte træde til og tilbyde husly til Younes Bakiz efter Silkeborg-kampen, da Bakiz ikke turde sove hjemme efter sammenstødet, der kulminerede i omklædningsrummet, inden spillerne skulle varme op.

- Vi har skrevet, at din holdkammerat fra Viborg-tiden, Younes Bakiz, var del af det her, så det må også have været tæt på dig?

- Jeg har kendt Younes længe, men jeg ønsker ikke at udtale mig om det.

- Hvad siger du så, når jeg ved, at Younes følte sig så truet, at han ikke turde overnatte hjemme, og du var én af dem, der tog sig af ham i den situation?

- Det har jeg ingen kommentarer til.

Reaktionen fra AaB-anføreren indeholder altså absolut nul sympatierklæringer rettet mod den spiller, der røg ud.

Det er bemærkelsesværdigt, da Yahya Nadrani over for Ekstra Bladet ellers erklrærede sig et offer for en misforståelse efter sit dramatiske exit fra truppen.

- Der var ingen fysisk kamp. Der var ingen aggression, som det ellers ses i mange andre klubber, så jeg ved, at jeg ikke gjorde noget forkert.

- Jeg er rolig, og jeg håber, jeg er tilbage i træning snart, så jeg kan spille fodbold, som jeg elsker, skrev Yahya Nadrani i en sms til Ekstra Bladet.

Ingen antydning af støttetilkendelgivelse til Nadrani fra anfører Lars Kramer. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Målet for franskmandens udbrud, Younes Bakiz, har i lighed med Lars Kramer ikke nogen støtteerklæringer i ærmet efter sejren over Middelfart.

- Hvordan har det været at miste en holdkammerat på den måde?

- Det har jeg ingen kommentarer til, siger Younes Bakiz.

- Er der noget i det, der er skrevet, du har indvendinger mod? Tipsbladet var jo ude og korrigere en artikel.

- Der blev skrevet nogle ting på Tipsbladet, der ikke var sande.

- Det her involverer jo åbenlyst jer to, hvor klubben så har valgt at tage dit parti. Betyder det noget for dig?

- Det har jeg ingen kommentarer til.

- Det er jo vanvittigt at befinde sig i en situation, hvor en holdkammerat fremsætter trusler, men der kan være grunde til, at du ikke vil sige noget nu. Kunne det tænkes, at du fik lyst til at sige noget på et tidspunkt?

- Det må tiden vise, men lige nu har jeg ikke noget at sige.

- Hvorfor ikke?

- Det har jeg bare ikke.

