Jysk legende trækker stikket

Fodboldprofessoren lægger kridtet og skubber tavlen til side.

AaB-legenden Poul Erik Andreasen stopper med udgangen af juli og dermed forsvinder en af de personer, der har sat de tungeste aftryk i AaB's historie.

Da jeg midt i juni var i Udine for at dække U21-landsholdet ved EM, var Poul Erik Andreasen med blandt det store kontingent af talentudviklere, som altid er med DBU til den type slutrunder.

Det var dagen efter åbningsnederlaget til Tyskland. Kampen var sluttet klokken 23. 12 timer senere sad AaB-legenden på tribunen og kiggede på de udvalgte reserver, der blev pisket igennem, mens de startende restituerede på spillerhotellet.

Sammen med de øvrige A+ trænere i flokken havde han allerede været i gang med at analysere tysker-kampen fra morgenstunden, og konklusionerne flød fra Poul Erik Andreasens læber, mens han begejstret sad og kiggede ud på spillerne på græsset.

Poul Erik Andreassen i midten med Lars Søndergaard og Allan Kuhn på sine sider. Foto: Ernst van Norde

- Der bliver nok ingen ros fra greenkeeperen over de spurtøvelser inde midt på banen, bemærkede han indskudt og gik så videre med sin analyse.

Samme dag begyndte det at sive, at Poul Erik Andreasen var tæt på pensionering. Hans egen reaktion var: 'Når man er i sit halvfjerdsindstyvende år, er det normalt, at tankerne strejfer én.' Og så fastslog han, at det ville blive meddelt i en pressemeddelelse fra AaB den dag, hvor det blev aktuelt.

Da han sad på tribunen i Tarcento, vidste han naturligvis godt, hvornår sidste salgsdato lå. Alligevel var turen til Norditalien ikke starten på et otium. Det var med arbejdet for øje. Ihærdigt.

Og loyaliteten til AaB var ubrydelig. Hans stop skulle ikke stå i en avis. Det skulle kommunikeres fra Hornevej.

Poul Erik Andreasen forlader AaB efter et liv i fodbold og med et fingeraftryk på AaB så stort, at det er svært at beskrive.

Det første mesterskab i 1995 blev skabt på tunge investeringer i truppen og med Andreasens kløgt på trænerbænken.

Poul Erik Andreasen har også stået i spidsen for AaB-holdet. Foto: Lars Poulsen

Ordet fodboldprofessor skal tages helt bogstaveligt. Poul Erik Andreasens betydning i AaB har haft rod i en kolossal sans for detaljen, hvor han først gjorde sig gældende som træner, men endnu vigtigere blev det fokus, da han efter en afstikker til Norge vendte tilbage til klubben 2000.

Daværende sportsdirektør Lynge Jakobsen gjorde ham til udviklingschef, og pladsen i kulissen passede fodboldnørden perfekt. Så perfekt at trænertjansen ikke længere passede ham, da han et par år senere blev skubbet op som cheftræner i AaB. Den tjans blev kortvarig. Poul Erik Andreasen var vokset fra pladsen på sidelinjen. Fodboldhjernens tanker for spillet var langt større og krævede både tid og horisont.

Da Allan Kuhn i efteråret 2008 med succes vikarierede som cheftræner efter fyringen af Magnus Pehrsson, så var Poul Erik Andreasen tilbage i trænerboksen for en stund, og Kuhns europæiske bedrifter havde assistent Andreasen stor andel i.

Poul Erik Andreasens arbejde med talentudviklingen i AaB har sat stadigt tydeligere aftryk over de seneste ti år, hvor mesterskabet i 2014 blev til med en trup bestående af primært egne talenter. Det vil dog være en fejl direkte at give AaB-legenden æren for Kasper Kusk, Nicolaj Thomsen og Nicklas Helenius.

Poul Erik Andreasen har trænet mange store talenter i sin tid som AaB-træner. Her ses han til præsentationen af David Nielsen. Foto: Claus Bonnerup

Hans ihærdige arbejde med klubbens trænere i en årrække har givet klubben en ensartet tankegang, som har givet nordjyderne et særkende og et forspring i det departement, som konkurrenterne misunder. Derfor er det den måde, som klubbens trænere er formet, som er Poul Erik Andreasens primære force over de seneste år.

Derfor er det ganske passende, at Poul Erik Andreasen trækker sig tilbage efter veludført gerning samtidig med, at klubbens Superligahold styres af en af de trænere, han har formet, Jacob Friis.

Ordet AaB-legende er umådeligt velanbragt i 'Pylles' tilfælde.

